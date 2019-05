Ambiente, quali risorse a disposizione: secondo appuntamento a Savigliano della Scuola di Politica di Benecomune

Secondo appuntamento sull’Ambiente della Scuola di Politica di Benecomune. Dopo l’incontro dello scorso 14 maggio con Piero Sardo della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus sul tema complesso e articolato della biodiversità agro alimentare, la seconda serata sull’Ambiente prova ad offrire un approfondimento sulle risorse a disposizione, energetiche e non.



Ognuno di noi, ogni giorno, è posto di fronte al problema ambientale, alle strane condizioni climatiche, alle varie forme di inquinamento e alle risorse che si esauriscono. Prendere coscienza di questi fenomeni e porsi le domande giuste davanti a questioni così importanti è già un primo passo. Ma poi che fare? E dove cercare risposte convincenti? Ci serve una mappa per districarci tra le tante proposte di soluzione: sviluppo sostenibile, economia circolare, decrescita felice, passando dai “venerdì per il futuro” di Greta…



Ecco quindi #Ambiente2, che attraverso l’intervento dell’Ing. Andrea PONTA, Energy Manager Iren SpA e formatore, proverà a tratteggiare il contesto in cui ci troviamo, la responsabilità che ne scaturisce, alcune risposte che si possono immaginare. Un’analisi attenta di chi da anni collabora con gruppi di ricercatori che a livello italiano provano a documentare quanto sta accadendo per fornire il quadro della situazione che abbiamo di fronte e che prova a raccontarlo come formatore nelle scuole e soprattutto ai giovani.



Un’occasione per approfondire ma anche per chiedersi: e ora che facciamo?



L’appuntamento è quindi per Giovedì 30 maggio 2019 alle ore 21 presso la sala di “Savigliano Formazione” con ingresso da via Mabellini 2 (angolo via Saluzzo) a Savigliano.



L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Ulteriori informazioni e la possibilità di seguirlo in streaming sono disponibili sul sito www.benecomune.info