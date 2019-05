Calcio: un bilancio positivo per la stagione 2018-2019

Con le finali di Madrid e di Baku, rispettivamente per Champions ed Europa League, si conclude una lunga stagione calcistica, per quanto riguarda il calcio di massima divisione. E’stata una stagione interessante, come tutte quelle che seguono un Mondiale di calcio, visto che esattamente un anno fa, tutto era pronto per il campionato mondiale di Russia 2018.

Calcio internazionale: tutti i verdetti della stagione

Tra i verdetti, relativi ai maggiori campionati esteri, bisogna dare sicuramente massima importanza alla Premier League, non solo per via dell’avvincente testa a testa, concluso solo con l’ultima giornata, tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Liverpool di Jurgen Klopp, ma anche per via del fatto che proprio il campionato inglese ha portato in dote le quattro finaliste per le principali competizioni internazionali.Non solo Champions League ed Europa League, quindi, visto che di conseguenza avremo a seguire un’altra finale tutta inglese: quella di Supercoppa europea dove sarà possibile consultare tutte le quote per le scommesse online appena il calendario andrà ad aggiornarsi con le date definitive, la possibilità di acquistare i biglietti e tutte le informazioni relative e questa competizione che vede ora in carica l’Atletico Madrid di Simeone, che aveva vinto la scorsa edizione, svolta lo scorso agosto 2018.

Il calcio inglese di Premier sostituisce quello spagnolo

Un segnale di quanto il calcio inglese abbia saputo lavorare in termini di progettazione e di innovazione, dopo il periodo di strapotere del calcio spagnolo. Liga spagnola dove il Barcellona di Valverde conquista nuovamente il titolo di squadra campione di Spagna, nonostante la cocente amarezza per l’eliminazione in semifinale di Champions League. Non è stata una stagione molto brillante per il calcio spagnolo, non solo per le eliminazioni in Champions ed Europa League, delle squadre partecipanti, ma anche per via di un campionato davvero poco combattuto, visto che il Real Madrid, solo nella seconda parte di stagione, dopo il ritorno del tecnico francese Zinedine Zidane, è tornato a performare sui livelli ottimali che tutti conosciamo. Non è comunque stato sufficiente per riprendersi né la vetta né il secondo posto, saldamente nelle mani dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, per lunga parte della stagione.

Un Real Madrid ridimensionato ottiene il terzo posto la qualificazione Champions

Il Real Madrid ha comunque centrato il terzo posto e l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League, mentre nel finale di stagione è stato proprio il Valencia ha concludere al quarto posto, strappando la qualificazione in Europa. Così come nel campionato italiano, anche la Spagna porta tre squadre in Europa League: si tratta di Getafe, Siviglia, già vincitore più volte del trofeo e l’Espanyol, che però dovrà passare attraverso la fase dei preliminari di Europa League.

Il Bayern Monaco si laurea campione di Germania

Passando poi al campionato tedesco, dopo una stagione in cui il Borussia Dortmund aveva dominato la Bundesliga, si è dovuto arrendere al grande ritorno, durante la seconda parte della stagione, al Bayern Monaco di Niko Kovaz, che con 78 punti è riuscito a strappare il titolo last-minute al Dortmund, che ha pagato un calo di attenzione durante le ultime quattro gare di campionato. Resta il fatto che sia la Bundesliga, sia la Premier sono state combattute fino all’ultima giornata di campionato, una prospettiva che invece in Italia e in Francia, durante questa stagione non si è verificata. Tuttavia il campionato di serie A ha emesso comunque importanti verdetti, proprio durante l’ultimo turno, con l’accesso in Champions League di Atalanta e Inter e la retrocessione dell’Empoli. Per la Dea si tratta della prima storica qualificazione in Champions League.