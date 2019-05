L'ESTA per i minorenni che viaggiano negli Stati Uniti

Per recarsi negli Stati Uniti, la richiesta dell'ESTA è un obbligo non solo per gli adulti ma anche per i minorenni. La domanda ESTA per minori può essere presentata direttamente dai genitori dei bambini o dei ragazzi, e non ci sono deroghe in funzione dell'età: ciò vuol dire che questa autorizzazione è necessaria anche per i bimbi di pochi anni, che pure non possono certo rappresentare un pericolo per la sicurezza del Paese. In assenza di ESTA, non si può volare verso gli Usa né si può salire sulle navi dirette al di là dell'Oceano Atlantico. Va ricordato, poi, che l'autorizzazione è indispensabile non solo nel caso in cui si abbia in mente di soggiornare negli Stati Uniti ma anche semplicemente se negli Usa si transiterà o si dovrà far scalo prima di dirigersi verso altre destinazioni.

ESTA per i minori di 18 anni: qual è la procedura da seguire?

Per fortuna non ci sono differenze dal punto di vista delle modalità da seguire per richiedere l'ESTA per un adulto o per un minorenne: la procedura è sempre la stessa. Proprio per questo motivo, vale la pena di inoltrare la richiesta per tutti coloro che devono partire nello stesso momento. A proposito: meglio non aspettare l'ultimo minuto ma agire con un certo anticipo, così da prevenire le possibili conseguenze di eventuali imprevisti.

Come si richiede l'ESTA

Ma in concreto qual è l'iter a cui si deve fare riferimento per ottenere l'ESTA? Volendo si può utilizzare direttamente la pagina messa a disposizione dal sito web del governo degli Stati Uniti, ma in alternativa si può ricercare una domanda ESTA tradotta in italiano che renda la compilazione più semplice per chi non padroneggia la lingua inglese. In primis è necessario compilare il proprio formulario, e poi ci si può concentrare su quello relativo ai figli. Per tutte le persone che prenderanno parte al viaggio occorre avere a portata di mano i relativi passaporti.

Si può presentare una domanda di gruppo?

La presentazione di una domanda di gruppo non è solo un'opportunità, ma è fortemente consigliata, anche perché permette di ridurre in misura consistente i tempi relativi alle procedure. Il responso relativo all'esito della domanda viene comunicato dalle autorità americane con un messaggio di posta elettronica, che viene spedito all'indirizzo fornito sul modulo: di solito è sufficiente attendere un paio di giorni al massimo per avere la risposta. Nel caso in cui l'ESTA venga concesso, esso non vale a tempo indeterminato ma ha una scadenza, anche se piuttosto lunga: dura, infatti, due anni. Qusto significa che tale autorizzazione potrà essere usata non solo per un viaggio, ma per tutte le trasferte che saranno effettuate nel biennio successivo. Se, però, il passaporto del viaggiatore scade prima, anche la validità dell'ESTAdecade in automatico.

Quanto costa l'ESTA per i minorenni

L'ESTA per i minorenni ha lo stesso costo dell'ESTA per chi ha già compiuto 18 anni: si tratta di 14 euro, il cui saldo va effettuato con carta di credito. Per i bambini, dunque, non ci sono sconti né riduzioni di prezzo. Per gli under 18 che dispongono dell'ESTA è obbligatorio il possesso di un biglietto navale o aereo a loro nome; nel caso in cui i biglietti siano a nome dei genitori, è comunque essenziale che sia riportato anche il nominativo dei figli. Gli adulti che accompagnano i minori sono i loro responsabili legali in territorio americano. Un minorenne non può viaggiare da solo negli Stati Uniti, anche se ha ottenuto l'ESTA, se i suoi genitori non dispongono dell'autorizzazione.

Che cosa serve per viaggiare negli Usa a parte l'ESTA

Altri documenti ufficiali possono essere richiesti nel caso di un viaggio con destinazione Stati Uniti: del passaporto si è già detto, ed esso è indispensabile anche per i bambini molto piccoli o per i neonati. La richiesta per ottenerlo va inoltrata agli uffici amministrativi del Commissariato di Polizia o della Questura del Comune in cui si risiede. Ovviamente, è bene che il nome e il cognome indicati nella richiesta per l'ESTA siano gli stessi che sono menzionati sul passaporto. Nel caso in cui si proceda a una domanda di gruppo, bisogna segnalare che si tratta di una domanda conto terzi.