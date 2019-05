Mantini (Lega): "Io non eletta in Regione? La vita e la Politica vanno avanti, ora al lavoro per far vincere i nostri candidati a Sindaco nei ballottaggi". L'esponente fossanese del partito di Salvini: "Grazie ai miei oltre 1400 elettori ed elettrici"

Le elezioni regionali di scorsa, se sul piano generale hanno prodotto il risultato che tutti noi auspicavamo, in perfetta sintonia con il voto europeo, cioè il cambio di velocità per un governo del Piemonte più efficace e spedito nuovamente di centrodestra, sul piano invece più personale hanno rappresentato per la sottoscritta un momento di riflessione seria.

È innegabile che, quando si accetta una candidatura per una istituzione come il Consiglio regionale, si maturino determinate aspettative, che si rafforzano in virtù del particolare momento positivo del Partito che mi aveva offerto la possibilità di correre per un seggio in Regione.

Già lunedì sera però, quando era oramai purtroppo sicuro che non sarei stata eletta in Consiglio regionale, il mio telefono ha iniziato a suonare con messaggi e inviti a non cedere al comprensibile sconforto immediato, a non lasciare il campo dell'impegno politico che per me è sempre stato accompagnato da buon senso civico e concretezza amministrativa. A non abbandonare, insomma, anni e anni di lavoro, e di passione vera tra alti e bassi, per la paura che il passare del tempo e un voto sfavorevole siano una doppia condanna definitiva.