Alle comunali albesi il campione di preferenze è l’ex assessore Gatto: primato dolceamaro con un bottino personale di 622 voti

Cinque anni fa il candidato consigliere più votato fu proprio l’attuale sindaco Carlo Bo, con 362 preferenze personali, seguito da Mario Canova (310), Claudio Tibaldi (329) Alberto Gatto (308), Leonardo Prunotto (247), Elena Di Liddo (237) e Franco Foglino (213).



Se il primo è ora asceso alla poltrona di sindaco e il secondo è risultato primo escluso di Forza Italia alle regionali (1.995 i voti raccolti in provincia), parlando di suffragi alla persona la tornata amministrativa di domenica ha visto il vero e proprio exploit (622 preferenze) fatto registrare dall’esponente del Pd e ormai ex assessore comunale ai Lavori pubblici Alberto Gatto, ovviamente rammaricato per la sconfitta subita dalla sua coalizione, ma uscito dalle urne con un risultato personale che, visti i precedenti, dice bene per il suo futuro politico.



Classe 1990, 29 anni compiuti lo scorso 22 febbraio, laureato in Viticoltura ed Enologia ed enologo presso nella cantina "Figli di Luigi Oddero", a Santa Maria di La Morra, il giovane esponente del Partito Democratico è alla sua terza elezione nel Consiglio albese. La prima arrivò nel 2009, quando ancora doveva diplomarsi all’Enologica, con 116 voti. Cinque anni fa, appena laureato, la conferma con un bottino quasi raddoppiato, che gli valse un posto nella seconda Giunta Marello.

Ora questa nuova affermazione, dal sapore però dolceamaro, con la soddisfazione per il risultato personale e col rammarico per l’esito di una tornata amministrativa che dopo un decennio sotto le insegne del centrosinistra ha riconsegnato la città agli avversari.



"Purtroppo – spiega – vivo questa condizione singolare. Da una parte non posso che dirmi soddisfatto per un risultato personale che mi pare importante, e che credo premi l’impegno profuso in questi anni da assessore. Ho lavorato molto e spesso anche sacrificato la vita privata per tentare di essere sempre presente e di dare risposte utili ai problemi avanzati da tanti albesi. Al contempo sono ovviamente dispiaciuto per la sconfitta. Voglio ringraziare Olindo Cervella per l’impegno che ha messo in questa campagna elettorale. Sono convinto che avesse tutti i requisiti per essere un grande sindaco e che con lui si potesse portare avanti il grande lavoro impostato in questi anni anche sul fronte dei lavori pubblici, dove solo negli ultimi mesi abbiamo disposto opere per oltre 7 milioni di euro, lasciando alla futura giunta un patrimonio di risorse finanziarie ancora più importante. Ma ovviamente bisogna accettare il responso delle urne, per cui senz'altro facciamo gli auguri di buon lavoro a Carlo Bo. A noi ora toccherà un altro tipo di impegno. Lo svolgeremo sempre per il bene della nostra città e cercando di essere il più possibile costruttivi".





I PIU’ VOTATI ALLE COMUNALI 2019

1. Alberto Gatto (Pd) 622

2. Fabio Tripaldi (Alba Città per Vivere) 380

3. Daniele Sobrero (Alba Domani) 340

4. Leonardo Prunotto (Forza Italia) 288

5. Emanuele Bolla (Fratelli d’Italia) 285

6. Liliana Allena (Per Alba Cirio) 244

7. Elena Di Liddo (Pd) 243

8. Claudio Tibaldi (Pd) 231

9. Elisa Boschiazzo (Forza Italia) 227

10. Carlotta Boffa 205

11. Ester Marello (Pd) 198

12. Domenico Boeri (Per Alba Cirio) 195

13. Sebastiano Cavalli (Fratelli d’Italia) 176

14. Mario Sandri (Forza Italia) 170

15. Mario Fugaro (Alba Domani) 166

16. Rosanna Martini (Impegno per Alba) 155

17. Marco Marcarino (Lega) 137

18. Elena Alessandria (Lega) 125

19. Mario Marano (Pd) 122

20. Elio Gerlotto (Impegno per Alba) 118

21. Luigi Garassino (Pd) 117

22. William Revello (Pd) 113

23. Anna Chiara Cavallotto (Con Cervella per Alba) 112

24. Pierangela Castellengo (Pd) 111

25. Massimo Scavino (Pd) 108

26. Assunta Ciongoli (Pd) 105

27. Gionni Marengo (Alba domani) 103

28. Veronica Gallo (Alba Città per Vivere) 100