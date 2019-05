Calle bianche consegnate anonimamente alla candidata sconfitta a Verzuolo: il triste epilogo di una campagna elettorale al vetriolo

Una campagna elettorale al vetriolo quella che si è consumata a Verzuolo. Nel comune a pochi chilometri dalla capitale del Marchesato gli elettori si sono espressi con ampio margine rinnovando la fiducia al sindaco uscente Giancarlo Panero con 2.223 voti contro i 1.097 ottenuti dalla lista in appoggio a Gianfranco Marengo.



Nonostante le prime dichiarazioni di “fair play” non sono mancati i pungoli che si sono consumati – soprattutto – sulla pagina social cittadina “Sei di Verzuolo se…”. Polemiche spesso alimentate non dai diretti candidati al consiglio, ma il più delle volte da sostenitori esterni di entrambe le parti.



E’ mancato il confronto pubblico richiesto da Marengo a Panero, come è mancato – bisogna dirlo – in molti altri comuni del saluzzese. Senza il dibattito lo scambio si è consumato perlopiù tramite comunicati e su articoli di giornali locali dove i due candidati non se le sono mandate di certo a dire.



Ma gli scambi tra i due possibili eletti a primo cittadino – che potrebbero essere leciti in una campagna elettorale – non si sono limitati solo a questo.



Da segnalare un episodio spiacevole di una giovane ragazza figlia di una candidata del gruppo di Marengo che è stata invitata da alcuni presenti ad allontanarsi e a non partecipare ad un incontro pubblico organizzato da Panero per Verzuolo Bene Comune. Episodio da cui il sindaco riconfermato ha preso le distanze e per cui sarebbero state formulate le scuse alla ragazza l’indomani.



Alla chiusura degli spogli un altro episodio ha questa volta riguardato Giulia Anello, candidata con Marengo e figlia del sindaco di Casteldelfino Alberto, la quale nella giornata di ieri ha ricevuto un mazzo di calle bianche anonimo indirizzato alla “Famiglia Anello” con un altro biglietto con scritto a caratteri cubitali “Sinceramente grazie”. Calle bianche che nei funerali rappresentano il ricordo per una persona giovane scomparsa prematuramente.



Un gesto di cattivo gusto che la diretta interessata ha preferito non commentare: “Mi faccio una risata e la questione è chiusa. Voglio dare il buon esempio e non alimentare la polemica. Se non ce la fanno i 60enni, proviamo a farlo noi di 30 anni.”



Messaggi di stemperamento arrivano anche dai due candidati a primo cittadino: “Hanno vinto nettamente, ne prendiamo atto” – ci ha dichiarato Gianfranco Marengo - “Il gesto qualifica le persone che lo hanno fatto che non hanno nemmeno avuto il coraggio di palesarsi. Torniamo sui problemi. Per noi la priorità è l’attivazione immediata di un tavolo tecnico sul futuro dell’Itis.”



“Nessun componente della mia lista è mai sceso a confronti personali” – ha spiegato Panero – “Ci siamo confrontati con i cittadini nelle varie assemblee. Ora la campagna è chiusa. Parliamo e discutiamo delle cose da fare bene per i cittadini. Assolutamente non provochiamo e non reagiamo alle provocazioni. Gli elettori hanno premiato la nostra lista per la correttezza della campagna. Rispettiamo tutti i consiglieri eletti e tutti i candidati delle due liste che con grande senso civico hanno offerto la loro disponibilità per il bene del paese. Buon lavoro agli eletti delle due liste. Ci confronteremo con civiltà nella sede istituzionale che è il consiglio comunale.”