Così hanno votato gli albesi: preferenza per preferenza i risultati definitivi di tutte le liste e i candidati

Resi ufficiali i risultati delle ultime tre sezioni elettorali, e con quelli la vittoria di Carlo Bo, è finalmente possibile tracciare un'analisi sull'andamento del voto amministrativo nella capitale delle Langhe.



Il Partito Democratico si conferma prima forza della città, con 3.811 voti (22.67%), ma in calo considerevole rispetto ai 4.698 voti (27,59%) raccolti cinque anni fa.



Segue la Lega (2.311 voti a 13.75%), che quintuplica il risultato del 2014 (era a 467 voti e 2,74%), tallonata sulla terza piazza dalla lista civica "Alba Domani", che porta a casa un ottimo risultato con 2.088 voti e un 12.42% percentuale.



Forza Italia (1.346) si attesta poco al di sopra sopra dell’8% (cinque anni fa era al 14,30% con un patrimonio di 2.436 voti), mentre la lista civica "Per Alba Cirio" si migliora passando dai 1.107 (6,50%) voti della passata tornata ai 1.253 (7.45%) conseguiti alle urne questa domenica.



Seguono poi le tre liste civiche di centrosinistra "Impegno per Alba" (1.136 voti per 6.76%, contro i 777 di cinque anni fa), "Alba Città per Vivere" (1.101 a 6.55%; nel 2014 erano 1.025) e "Con Cervella per Alba Attiva e Solidale" (921 voti al 5.48%; con Marello era 1.991 suffragi, per l’11,69%).



Tutte le altre compagini scese in campo a sostegno dei quattro candidati si attestano sotto ai 5 punti percentuali, a partire dal Movimento Cinque Stelle, che sotto la guida di Giorgio Degiorgis raccoglie 734 voti (4,37%): cinque anni fa (allora con candidato Ivano Martinetti) era arrivato a 1.067 suffragi (6,26%).

A seguire tutti i risultati delle liste e dei singoli consiglieri come riportati dall'ufficio elettorale comunale sull'apposito portale del municipio.







LE LISTE

(32 sezioni su 32, dati ufficiosi)



MOVIMENTO 5 STELLE 734 4.37%

Totale di coalizione 734 4.37%



ALBA BENE COMUNE 596 3.55%

Totale di coalizione 596 3.55%



CARLOTTA BOFFA 715 4.25%

FRATELLI D'ITALIA - ALBA 2019 797 4.74%

LEGA 2.311 13.75%

ALBA DOMANI 2.088 12.42%

PER ALBA CIRIO 1.253 7.45%

FORZA ITALIA 1.346 8.01%

Totale di coalizione 8.510 50.63%



PARTITO DEMOCRATICO 3.811 22.67%

IMPEGNO PER ALBA 1.136 6.76%

ALBA CITTA' PER VIVERE 1.101 6.55%

CON CERVELLA PER ALBA AS 921 5.48%

Totale di coalizione 6.969 41.46%







TUTTI I CANDIDATI

(32 sezioni su 32, dati ufficiosi)



Lista: MOVIMENTO 5 STELLE

Voti di lista: 734

Candidato Consigliere Preferenze

CONFORTO MARIELLA 31 24.03%

MIRAGLIA GIUSEPPE 20 15.5%

FALCONE CLEMENTE 7 5.43%

DELBENE GIADA 13 10.08%

MARRESE FRANCO 2 1.55%

MARTINETTI MARTINA 9 6.98%

MIRAGLIA MATTIA 4 3.1%

TIBALDI FRANCO 8 6.2%

CALO' LEONARDO 4 3.1%

BOERI GIADA 0 0%

BRISONE STEFANO 1 0.78%

MOLINARI FILOMENA 2 1.55%

VALSANIA FEDERICO 3 2.33%

SCIOLLA PATRIZIA 16 12.4%

FERRERI ELENA 0 0%

RICCARDI LAURA 0 0%

GHIRARDI FABRIZIO 3 2.33%

CREMA VITTORIO 6 4.65%