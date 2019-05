Marello, Icardi, Martinetti e buone chance per Canova: Langhe e Roero fanno il pieno di eletti nella Regione a guida Cirio

Rimaste senza rappresentanti cinque anni fa, forti del presidente e di quattro probabili consiglieri nella legislatura che si appresta a iniziare sotto le insegne del centrodestra a trazione Lega e la guida di un quinto proprio rappresentante, il neo governatore Alberto Cirio.



Tra i verdetti delle elezioni di domenica 26 maggio uno dei più interessanti per il nostro territorio è proprio quello che guarda alla Regione fino a pochi giorni fa guidata da Sergio Chiamparino.

L’esito dell’urne ha infatti sorriso alle colline di Langhe e Roero e in modo particolare alla loro capitale, che oltre a Cirio, porterà sugli scranni del suo parlamentino quello che per dieci anni è stato il sindaco della città. Con la bellezza di 5.781 preferenze raccolte Maurizio Marello è stato infatti il candidato più votato della Granda. Un successo che gli ha consentito di occupare l’unica casella disponibile per il Pd probabilmente anche a fronte di pronostici che per molti lo vedevano svantaggiato rispetto alla collega braidese Bruna Sibille (3.595) e all’assessore regionale uscente Francesco Balocco (3.086).



Cambiando fronte e passando a quello del centrodestra il campione di preferenze è invece stato il sindaco di Santo Stefano Belbo Luigi Genesio Icardi, che, con 4.598 voti, è risultato il più votato tra i candidati del centrodestra in Granda e il terzo leghista più votato nell’intera regione. Difficile ad oggi dire se tale risultato potrà valergli un posto nella nuova Giunta, ma l’exploit certamente rimane.



Tornando nella città delle cento torri bisogna passare al fronte del Movimento Cinque Stelle per trovare un’altra sorpresa della tornata elettorale. A dispetto di pronostici che lo vedevano alle spalle di Mauro Campo (462 preferenze il risultato del consigliere uscente), con 542 voti Ivano Martinetti si è assicurato uno dei 5 posti (erano 7) che il M5S ha guadagnato in Consiglio regionale grazie al 13,62% complessivo ascritto al candidato presidente Giorgio Bertola.

"Ovviamente sono contento e ringrazio tutti coloro i quali hanno ritenuto di darmi fiducia. Intraprenderò questa nuovo avventura con lo stesso spirito combattivo che mi ha visto impegnarmi negli anni trascorsi in Consiglio ad Alba", ci spiega Martinetti, che tra i fronti possibili del suo impegno nel parlamentino regionale individua i temi della lotta al gioco d’azzardo e della valorizzazione del nostro sistema turistico.



L’ultimo seggio è quello cui guarda con più di qualche possibilità un altro consigliere comunale albese in uscita, l’esponente di Forza Italia Mario Canova, protagonista di una buona prova elettorale con 1.991 preferenze. Primo degli esclusi dietro a Franco Graglia (3.568 voti), Canova potrebbe infatti rientrare in gioco qualora – ipotesi più che probabile – lo stesso coordinatore provinciale azzurro dovesse fare parte della squadra di assessori al servizio Alberto Cirio.



Passando al fronte dei delusi, detto di Bruna Sibille, il braidese Roberto Russo (Fratelli d’Italia) si è fermato a 1.190 preferenze, terzo della lista dietro a Paolo Bongioanni (2.260) e a Livio Acchiardi (1.399) e davanti al roerino Michele Sandri (599). Un altro braidese, Davide Tripodi, ha portato alla causa della lista "Sì Tav" 1.296 voti. Sul fronte centrosinistra, l’ex sindaco di Montà Silvano Valsania è giunto quarto della lista "Chiamparino per il Piemonte del Sì" con 781 voti, il consigliere braidese uscente Abderrahmane Amajou ne ha portati 1.028 alla causa di Liberi Uguali Verdi, Renato Maiolo 491 a quella dei Moderati per Chiamparino, Silvia Gioelli 393 per "Chiamparino Sì Demos".