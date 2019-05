Sanità e natura si incontrano sui sentieri di Langhe e Roero con le "Cattedre ambulanti della Salute"

Parte il progetto “Cattedre ambulanti della Salute” con un’edizione 2019 organizzata in stretta collaborazione tra Azienda Sanitaria Locale Cn2, Compagnia & Rete del Buon Cammino e Acli provinciali.

Si tratta di un percorso in cui “sanità e natura si incontrano”, per favorire l’interazione tra medici e cittadini al fine di promuovere la salute.

Attraverso camminate su sentieri distribuiti sul territorio di Langhe e Roero si parlerà di educazione sanitaria finalizzata alla prevenzione di patologie croniche con cui sempre più frequentemente ci dobbiamo confrontare in relazione ai nuovi stili di vita.



“L’Asl ha tra i suoi principali mandati quello di mettere in atto azioni di prevenzione per il benessere della popolazione – afferma il direttore generale dell’Asl Cn2 , Massimo Veglio -. Il nuovo ospedale in questo periodo si sta prendendo buona parte della scena mediatica ma noi dobbiamo operare affinché i servizi sul territorio funzionino al meglio nella loro mission di vicinanza e attenzione alle persone. Questa iniziativa, che coinvolge anche le associazioni e il terzo settore ci permette di raggiungere il maggior numero di persone per trasmettere loro contenuti di salute e corretti stili di vita”.



“Quella delle cattedre della salute è un‘esperienza che arriva da lontano – racconta Ermanno Bressi, presidente della rete del Buon Cammino -. E prende i passi da quelle che un tempo erano le Cattedre dell’Agricoltura usata per promuovere i prodotti del territorio. La nostra iniziativa coinvolge ormai 50 comuni tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e mette in movimento centinaia di persone su percorsi facili della durata di tre/quattro ore con una sosta per il pranzo. In questo modo – conclude Bressi – cerchiamo di avvicinare il cittadino al sistema sanitario così da renderlo consapevole di quello che l’istituzione mette sua disposizione per mettere in atto corretti stili di vita”.



PROGRAMMA

9 giugno (Treiso) - "I vasi sanguigni ci servono: trattiamoli bene"

Dr. Fulvio Pomero; Dr.ssa Sara Casalis



1° settembre (data da confermare) (Montaldo Roero) - "Quali errori non commettere con il nostro apparato digerente"

Dr. Riccardo Vanni; Dr.ssa Sabina Martini



8 settembre (Castagnito) - "Non fare passi falsi! La passeggiata contro le fake news"

Dr. Cinzia Ortega; Dr.ssa Veronica Prati



29 settembre (Santo Stefano Belbo) - "Mangiare per vivere o vivere per mangiare?"

Dr. Cloè Dalla Costa; Alberta Bracco.