Corsi ed esami Pegaso sbarcano nel cuore di Alba: un’università a misura di studente nella capitale delle Langhe

Formazione universitaria e specializzazione a servizio di studenti neodiplomati come di quanti debbono conciliare l’importante obiettivo della laurea con un impegno lavorativo. E servizi pensati per il rilevante bacino di aziende, imprenditori e professionisti attivi nell’importante comprensorio della capitale delle Langhe.



Questa la proposta con la quale l’Università Pegaso ha deciso di raddoppiare la propria presenza nell’area di Langhe e Roero.

Già presente a Bra, dove dal 2015 è attiva con una segreteria e una sede di esami frequentata da periodicamente da centinaia di studenti, il primo ateneo italiano per numero di iscritti (ben 80mila) è ora sbarcato nella città del tartufo e dei grandi vini, dell’industria alimentare e di un tessuto imprenditoriale composto da centinaia di piccole e medie aziende commerciali e artigianali.



Per soddisfare le richieste di aziende e studenti di questo importante territorio da inizio anno è attiva la sede allestita nel cuore del centro storico cittadino, al numero 5 di piazza Michele Ferrero, mentre a partire da giugno diverrà operativa la sede di esami del Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra" di piazza Medford, con la quale Alba andrà ad aggiungersi alle oltre 80 sedi d’esame già presenti su tutto il territorio nazionale, peraltro con importanti ricadute per il settore cittadino della ricettività e dei servizi.



Qui, come già avviene nei prestigiosi locali di Palazzo Mathis a Bra, i circa 800 studenti del territorio che già oggi fanno parte di questa importante realtà potranno sostenere le periodiche sessioni d’esame collegate ai numerosi corsi universitari di primo e secondo livello, ai master e ai percorsi di specializzazione che compongono la vasta offerta di formazione targata Pegaso, università riconosciuta dal Miur e abilitata al rilascio di titoli accademici che hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dagli atenei tradizionali.



Ad oggi sono ben 13 i corsi di Laurea (quella magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, le "triennali" in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale e Scienze Motorie, insieme alle "magistrali" biennali in Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e della Attività Motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza) che allievi da tutta Italia possono seguire quotidianamente tramite la piattaforma di e-learning di Pegaso, insieme a 131 master, a 20 corsi di perfezionamento e a 59 di alta formazione.



A questi si aggiungono poi i corsi dell’Università Mercatorum, l’ateneo telematico delle Camere di Commercio Italiane, dove sono accessibili percorsi triennali in Gestione di Impresa, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Scienze del Turismo, Scienze e Tecniche Psicologiche e Scienze Giuridiche, oltre a quelli magistrali biennali in Management e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.



La modalità telematica di studio rende possibile anche ai lavoratori delle nostre aziende di frequentare corsi universitari anche senza la presenza fisica in aula: opportunità che agevola i lavoratori in difficoltà a conciliare i tempi di vita e lavoro. Ai giovanissimi e adulti, neodiplomati e professionisti già affermati Pegaso offre una formazione personalizzata e fruibile ovunque, nei tempi e nei modi più consoni con un’ampia e articolata offerta tra corsi di laurea, master, esami singoli e corsi di "Lifelong Learning", applicabile con pieno successo a tutte le aree professionali.



I percorsi formativi Pegaso sono molto vantaggiosi grazie a un articolato sistema di convenzioni stipulate con numerosi soggetti del territorio, con le quali si beneficia di un importo ridotto del costo dei corsi di laurea; non solo, le condizioni dell’accordo sono estese anche al coniuge e ai figli del diretto beneficiario.



Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare al numero 0173/209.209, scrivere alla mail infosedealba@unipegaso.it o rivolgersi direttamente alla sede, in piazza Michele Ferrero 5.