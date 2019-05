Il “Mercato del Cibo Artigiano” di Confartigianato Imprese Cuneo pronto ad accogliere i visitatori della Grande Fiera d’Estate

Un ampio padiglione, un “mercato del cibo artigiano”, in cui si presentano le imprese “eccellenti” dell’importante settore agroalimentare della provincia Granda. Questa la formula scelta da Confartigianato Imprese Cuneo per presentare anche quest’anno nella Grande Fiera d’Estate le aziende associate. L’iniziativa rientra nel progetto promozionale degli anni tematici, sostenuto da Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Per tutta la durata dell’evento, dall’8 al 16 giugno, presso l’area fieristica di Via Alba, Confartigianato Cuneo porterà in fiera l’iniziativa “Creatori di Eccellenza”, progetto realizzato dall’Associazione con lo scopo di valorizzare l’artigianalità del lavoro di trasformazione delle materie prime in cibo di qualità, declinato in questa annualità sul settore food.