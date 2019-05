Sei aree espostive, nove giorni di fiera e 1.000 stand: tante novità nella "prima" del Gfe a Savigliano (VIDEO E FOTO)

La Grande Fiera d’Estate sbarca nella sua 44^ edizione a Savigliano. Inaugurerà sabato 8 giugno presso l’area fieristica di via Alba. Dalle ore 15 si potranno visitare i 6 padiglioni tematici (uno in più rispetto allo scorso anno) dove i partecipanti potranno accedere gratuitamente. La rinnovata rassegna sarà aperta al pubblico tutti i giorni fino a domenica 16 giugno alle ore 21 con orario 17-24 nei giorni feriali e dalle 15 alle 24 nei due sabati così come domenica 9 giugno. Nove giorni di fiera con tantissimi eventi collaterali in programma.



Come nelle ultime edizioni anche quest’anno la fiera si conferma per essere aperta a tutti con entrata gratuita così come saranno gratuiti l’ingresso ai parcheggi, al servizio navetta che collega con la stazione ferroviaria, la rete wi-fi e tutte le manifestazioni in programma. Con 40mila metri quadrati di area espositiva saranno presenti 1.000 stand che potranno essere visitate per 81 ore nello spazio saviglianese adibito al GFE. E’ prevista la partecipazione di 100 mila visitatori che potranno godere dei prodotti enogastronomici della “Piazza del Gusto” ampliata quest’anno , passando al reparto “Techno” dove saranno presenti istituti bancari, assicurativi affiancati da enti e associazioni del territorio, all’edilizia per poi passare all’arredamento d’interni inseriti nel padiglione “Arredo”, per passare ad altri accessori per la casa visitabile nell’area “Complemento ed Expo”. Spazio anche ai motori e non solo nella superficie all’aperto dedicata a “Expomotor & Outdoor”.



Novità di questa 44^ edizione è l’iniziativa “best price”: lunedì 10 giugno gli espositori metteranno in vendita un prodotto ad un prezzo speciale per chi accederà alla Gfe in quel giorno. Saranno organizzati inoltre 23 eventi in 9 giorni: dal cabaret, alla musica, ai balli, alle mostre, allo sport, ai talent show, ai laboratori e alla convegnistica.



Presenti come sempre al Gfe Confartigianato che allestirà un ampio padiglione dal titolo “Mercato del Cibo Artigiano”, alla Confcommercio che porterà in Gfe il salone del mondo immobiliare della Fimaa, all’Unicredit e Banca Crs.



La manifestazione, per la prima volta a Savigliano, dopo anni nell’area di Ronchi del capoluogo resterà su questo comune per altri 9 anni.



Nel video le interviste all’Amministratore Unico di Al.Fiere Eventi Srl Massimo Barolo e del sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio presenti oggi, venerdì 31 maggio, alla presentazione della 44^ GFE presso la sala consigliare del municipio saviglianese.