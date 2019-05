"Sai cosa metti in bocca?": a Cuneo festeggiano i bambini coinvolti nel progetto di educazione alimentare

Si è svolta venerdì 31 Maggio, presso la Casa del quartiere Donatello in via Rostagni 27 a Cuneo, la grande festa conclusiva del progetto di educazione alimentare “Sai Cosa Metti in Bocca?”, promosso dalla Cooperativa Sociale Momo in collaborazione con Confcooperative Fedagripesca Piemonte, il consorzio Gest - Cooper e il settore socioeducativo del Comune di Cuneo, rivolto agli allievi della scuola primaria di Cuneo e frazioni. L’evento, che ha visto la partecipazione di alcune delle classi coinvolte nel progetto per un totale di circa 300 bambini (sugli 800 complessivi), è stato occasione di festa e riflessione sul tema dell’educazione alimentare, con l’intervento del “Vecchio Saggio” direttamente dal magico mondo di Agriland (un mondo lontano dall’inquinamento e dalle città, dove gli agricoltori e gli allevatori lavorano in armonia con la natura), ed i saluti del presidente di Confcooperative Fedagripesca Piemonte Roberto Morello.