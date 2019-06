A Fossano conto alla rovescia per il Palio dei Borghi e la Giostra dell'Oca

La rievocazione storica ricorda il passaggio a Fossano, nel 1585, di Carlo Emanuele I e della sua sposa, l’Infanta di Spagna Caterina d’Asburgo, in occasione del loro viaggio nuziale che dalla penisola iberica li condusse a Torino.



A Fossano, in onore della coppia regale, si organizzarono solenni festeggiamenti e un grande spettacolo pirotecnico. Su queste basi storiche prende vita oggi la sontuosa parata in costume del ’500, folta di personaggi dell’epoca scrupolosamente documentati.



Ancora più antica è la Giostra de l’Oca, la cui origine risale al ’300: i cavalieri al galoppo dovevano tagliare con la spada la testa di un’oca posta in una cesta. Il gioco, soppresso a metà del ’700, rivive ai giorni nostri in modo non cruento attraverso il tiro con l’arco e la corsa dei cavalli.

Sette i borghi pronti a contendersi il successo finale. Ecco il programma dell'edizione 2019 del Palio dei Borghi di Fossano - Giostra de l'Oca.



Giovedì 13 giugno 2019

Ore 19.00 - PROVE DEI CAVALLI IN ARENA

Ore 20.00 - CENA RINASCIMENTALE nella corte del Castello, a cura della Proloco Fossano, aperta a tutti su prenotazione. I commensali saranno allietati da balli dell’epoca alla presenza del Monarca e Monarchessa, Abbà ed Abbadesse.



Venerdì 14 giugno 2019

Ore 20.00 - SFILATA DELLA CORTE DEL MONARCA ED ESIBIZIONE DEGLI SBANDIERATORI in piazzetta Manfredi.

Ore 20.30 - SFILATA DEL CORTEO STORICO - Il corteo sfilerà in via Roma proseguendo lungo via Cavour per concludersi nell’arena di piazza Castello.

Ore 21.45 - GIOCHI POPOLANI nell'arena del Castello.

Ore 22.45 - SPETTACOLO PIROTECNICO in piazza Castello.



Sabato 15 giugno 2019

Ore 15.00 - PROVE DEGLI ARCIERI in Piazza Castello.

Ore 20.15 - SFILATA DEL CORTEO STORICO ED ESIBIZIONE DEGLI SBANDIERATORI in via Roma.

Ore 21.30 - GIOSTRA DE L'OCA - PALIO DEI BORGHI nell’arena di piazza Castello.





INFO E BIGLIETTERIA

Giochi popolani e spettacolo pirotecnico di venerdì 14 giugno 2019

Il costo del biglietto per assistere ai giochi e allo spettacolo pirotecnico è di 3 euro.

Giostra de l'Oca - Palio dei Borghi di sabato 15 giugno 2019

Biglietto intero: 12,00 euro.

Biglietto ridotto: 7,00 euro. Questa tipologia è riservata agli spettatori di età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti, agli over 65 e agli accompagnatori dei diversamente abili non autosufficienti.

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni.



Biglietto cumulativo: è possibile effettuare l'acquisto abbinato dei biglietti del 14 e del 15 giugno, al costo di 13,00 euro, presso la cassa in piazza Castello.





Prenotazione dei ticket per la Giostra de l'Oca - Palio dei Borghi (fino a venerdì 7 giugno) e informazioni:

Ufficio Turistico IAT di Fossano

Numero verde: 800 210 762 - E-mail: iatfossano@cuneoholiday.com





La prevendita biglietti si terrà presso la cassa in piazza Castello nei seguenti orari.

Mercoledì 12 giugno: dalle ore 11 alle 12.30 e dalle ore 17 alle 19.

Giovedì 13 giugno: dalle ore 11 alle 12.30 e dalle ore 17 alle 22.

Venerdì 14 giugno: dalle ore 11 alle 12.30 e dalle ore 17 alle 22.30.

Sabato 15 giugno: dalle ore 16 alle 22.