Cuneo: un concerto da non perdere per festeggiare i 20anni dell’associazione GLM#MUSICLAB

Sarà martedì 4 giugno all’ Auditorium Varco Foro Boario il concerto che conclude l’anno didattico della GLM#MUSICLAB che festeggia così anche il compleanno della scuola di musica fondata vent’anni fa da Renata Re Mascarello.

L’evento inizierà alle 20.30 e cosa dovremmo aspettarci dal concerto di chiusura della sua scuola?

Il MusicLab si aprirà con due allievi emergenti del dipartimento classico, un pianista e una violinista, che delizieranno il nostro udito con alcuni pezzi di impronta moderna.

La serata continuerà con l’esibizione della band dell’associazione diretta da Paolo Acchiardi e degli allievi di canto rispettivamente di Claudia Paradiso e Paolo Acchiardi che ringrazio molto e ringrazio anche Davide Ghigliano e Andrea Baudino insegnanti di batteria e di Violino per la collaborazione.

La novità di quest’anno è la collaborazione con la scuola di danza “La maison de la danse” di Cuneo e l’interpretazione di alcuni brani musicali attraverso l’arte della danza.



Che cos’era e cos’è diventata “Girotondo”?

La scuola è nata nel 1999, ed è stata battezzata “Girotondo”. È nata come scuola incentrata per bambini dai 3 agli 8 anni, ma con il passare del tempo si è evoluta ed allargata.

Adesso la scuola si chiama GLM#MUSICLAB ed è suddivisa in più gruppi e divide gli studenti in base all’età e agli stili.

Tra i tanti gruppi si differenziano il dipartimento classico e quello moderno. Sono stati creati gruppi per i più piccini, per avvicinarli fin dai primi attimi alla musica, incentrati per bambini dai 0 ai 6 anni (“musica in culla” e “Pianoforte a colori”).



Tra i docenti che sono stati nella scuola, c’è qualcuno che ha lasciato un’impronta indelebile in essa?

Tutti i docenti che sono stati, e sono, nella scuola hanno lasciato molto di loro e tutti hanno macchiato in modo indelebile la scuola.

Tra i grandi docenti che hanno occupato le cattedre della scuola, sento la necessità di ricordare Paolo Papini, che ha lavorato a stretto contatto con me per nove anni.

Per me è stato un onore e una fortuna lavorare per così tanti anni con un amico e collega come Paolo.







Come si sente a festeggiare i vent’anni della sua scuola?

Mi sento di dire che gli allievi della scuola sono figli culturali che mi danno tantissime soddisfazioni ogni giorno e sono ormai parte di me. Mi accompagnano e mi sostengono da tempo ed è questo il principale motivo per cui sono così emozionata per questo momento.

Durante lo spettacolo si avrà l’occasione di vedere alcuni video che raccontano in particolare la nascita e la crescita della scuola; crearli andando a cercare vecchie foto ha aperto la porta dei ricordi che guardo sempre con un sorriso fiero.



Ricordiamo che l’Auditorium Foro Boario “Varco” di Cuneo si trova Via Carlo Pascal, 5C