Elezioni comunali 2019 a Bra: intervista doppia ai candidati a sindaco

Doveva essere ballottaggio e così è stato. Alla fine, a contendersi la carica di primo cittadino di Bra dopo Bruna Sibille, saranno Gianni Fogliato (centrosinistra) che ha raccolto il 46,52% delle preferenze e Annalisa Genta (centrodestra) con il 31,79%. Sono rimasti fuori dai giochi Sergio Panero (Polo civico), che ha guadagnato il 17,2% di consensi e Giuseppina Giambra (M5S), che si è fermata al 4.49%.

In attesa di capire come i due schieramenti affronteranno il ballottaggio di domenica 9 giugno (urne aperte dalle 7 alle 23), abbiamo incontrato i due candidati alla “sfida finale”, Gianni Fogliato e Annalisa Genta. Entrambi sono pronti a scrivere pagine importanti per la città della Zizzola. La voglia di vincere non manca mai, ma cos’hanno ancora in comune e quanto sono diversi? Abbiamo deciso di “sposarli” (politicamente) per conoscerli meglio.