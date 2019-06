Lorenzo Riccardi, il "Cobra" di "Uomini & donne" a Le Vele di Alassio

A partire da giovedì, un fine settimana ricco di eventi a Le Vele Alassio.

Ecco il programma:



Gio 6 Giugno: Touch Me! pres. The Legendary Prom at Le Vele Alassio

Quinto anno consecutivo del ballo di fine anno nella splendida cornice del top club alassino, preview ufficiale degli eventi Touch Me! Summer 2019! Apericena esclusiva dalle ore 20:00 a cura del ristorante Scola di Castelbianco, a seguire The Party dalle ore 22:30! Vi aspettiamo!

Ven 7 Giugno: Le Vele Alassio presenta Lorenzo Riccardi

Le Vele Alassio - Glamour Style, il venerdì notte dedicato a una clientela cool & chic! Questo venerdì Le Vele Alassio sono liete di presentare Lorenzo Riccardi, soprannominato il "Cobra", protagonista di spicco del programma "Uomini e Donne" nonché uno dei personaggi televisivi più seguiti e amati. L'ingresso è in omaggio per le donne entro le ore 00:30 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Vi aspettiamo!

Sab 8 Giugno: Le Vele Alassio - The Classic Saturday Night

Le Vele Alassio - The Classic Saturday Night, ed il titolo dice tutto: il leggendario sabato notte della Riviera ligure di Ponente firmato Le Vele Alassio! L'ingresso è in omaggio per le donne entro le ore 00:30 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Arrivate presto, fate festa insieme a noi e aspettiamo l'alba insieme!

INFO:

- Dress Code: Elegante ma stravagante!

- Area Privée con bar, servizi dedicati, ingresso differenziato con salto della coda e con possibilità di parcheggio riservato (Per maggiori informazioni contattare telefonicamente)

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio

- Servizio navetta gratuito dalla "Caffetteria Da Sancio" vicino all'IperCoop di Albenga



INFO & PRENOTAZIONE TAVOLI:

+39 327 97 20 920

www.levelealassio.it