Annalisa Genta: "Voglio Bra regina dello sviluppo economico"

In vista del ballottaggio di domenica 9 giugno, il candidato sindaco braidese di area centrodestra Annalisa Genta ragiona sullo sviluppo economico della città della Zizzola.

"Il coraggio di cambiare è anche quello di compiere scelte in grado di riorganizzare la macchina fiscale e amministrativa del Comune per creare una città davvero amica dell'industria e del lavoro. Quindi un ambiente in grado di incentivare l'insediamento, il mantenimento e l'ampliamento delle attività economiche, e dei conseguenti sbocchi occupazionali, attraverso una programmazione molto diversa dall'attuale per quanto riguarda tassazione, tariffe, urbanizzazioni, tempi burocratici di risposta alle richieste di famiglie e investitori aziendali.

In tal senso ben vengano, anzi sono assolutamente preziosi i suggerimenti e le sollecitazioni con cui associazioni autorevoli come Confindustria Cuneo puntano a sensibilizzare i candidati alla carica di sindaco nelle Amministrazioni municipali come Bra che andranno al ballottaggio domenica 9 giugno.

Proprio nel segno del coraggio di cambiare, al fine di superare l'attuale clima di immobilismo che non consente più a Bra di crescere realmente, abbiamo incentrato tutta la nostra campagna elettorale e programmatica fin dall'inizio.

Serve una Amministrazione comunale che non si adagi sui risultati del passato, che non intervenga solo di ripiego e successivamente al verificarsi di una crisi aziendale e lavorativa, ma al contrario che sappia giocare d'anticipo con una forte progettualità in tutti i settori dove sono in gioco l'economia e il benessere dei braidesi e di quanti scelgono la nostra città per vivere e per investire, dal piccolo negozio alla bottega artigianale allo stabilimento industriale.

Questo impegno diventerà ancora più decisivo adesso che le Amministrazioni locali tornano nella pienezza dei propri poteri di manovra fiscale e che il cambio di governo e di velocità della Regione Piemonte valorizzerà le autonomie territoriali come leva di sviluppo.

Solo creando momenti stabili e preventivi di ascolto, e di accoglienza e valutazione dei progetti di investimento, potremo centrare questo obiettivo.

A partire dalle maggiori possibilità che i decreti sulla Crescita approvati da questo Governo riconoscono ai Comuni nel settore dei lavori e delle opere pubbliche, senza dimenticare il ruolo che può e deve essere svolto per portare anche a Bra quote importanti di fondi europei su agricoltura, industria, ricerca e turismo attraverso una maggiore cooperazione con Regione, Governo, Europa e altre municipalità.

Serve un Comune coraggioso, semplice e incentivante.

Coraggio! Si cambia".