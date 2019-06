“Diploma e apprendistato”: un seminario tematico all'Aca di Alba

A.C.A. Formazione, con Alba Accademia Alberghiera, Apro Impresa e Faculté des Métiers & Ecole Hotelière di Cannes organizzano per martedì 11 giugno, a partire dalle ore 14 presso l’Associazione Commercianti Albesi, un seminario tematico dal titolo “Diploma e apprendistato”: un momento di approfondimento promosso nel contesto delle iniziative di Progetto IMPACT, l’iniziativa di didattica innovativa che coinvolge le accademie di cucina di Alba e Cannes.



Interverranno importanti relatori tra cui: Pietro Viotti, esperto di apprendistato della Regione Piemonte, e Corines Mori, esperta di apprendistato della Camera di Commercio Italiana delle Alpi Marittime per un confronto sul rapporto tra formazione e impresa in generale; Eufranio Massi, esperto di diritto del lavoro e contrattualistica, e Céline Giauffret, esperta di apprendistato della CMA-Chambre des Métiers Alpi Marittime metteranno a fuoco caratteristiche e differenze tra i contratti di apprendistato dei due paesi europei; Nicola Alimenti, progettista europeo e responsabile del progetto IMPACT, presenterà le prime azioni avviate con il progetto “Didattica innovativa, apprendimento con e-learning, scambi internazionali, sinergie con i territori”, un’esperienza che permette agli allievi di confrontarsi in modo nuovo con il mondo del lavoro in una prospettiva già europea e multilingue, un’opportunità che valorizza il dialogo tra imprese e formazione.



In questo contesto si colloca il racconto di esperienze virtuose già in corso in Italia e in Francia: i percorsi presso aziende del territorio e quelli avviati dalla Faculté des Métiers & Ecole Hotelière di Cannes.



L’evento vuole mettere in luce i processi di rinnovamento nell’ambito della formazione professionale e in particolare nel rapporto con il mondo del lavoro.



Con questa iniziativa si intende inoltre esplorare le possibili convergenze tra formazione innovativa e il mondo imprenditoriale albese, che costituisce un settore dinamico e con un buon livello di internazionalizzazione, potenziale laboratorio di innovazione anche nei modelli di gestione del lavoro.

L’incontro è aperto a tutti.



Il convegno dà diritto a 4 crediti formativi per i consulenti del lavoro e 2 crediti formativi per gli avvocati.

Iscrizioni consulenti del lavoro: adesioni entro lunedì 10 giugno collegandosi alla nuova piattaforma della formazione continua dei consulenti del lavoro (www.consulentidellavoro.it), selezionando l’evento e cliccando sul pulsante per l'iscrizione.

Iscrizioni aziende e altri professionisti: adesioni entro lunedì 10 giugno presso la segreteria organizzativa (rif. Federica Giribaldi, tel. 0173/226.694, e-mail federica.giribaldi@acaweb.it).