Sindaci cuneesi a Roma per la parata del 2 giugno: "Emozione indescrivibile" (FOTO)

MONICA CIABURRO - "La miglior occasione possibile per ringraziare tutte le forze armate che operano sul suolo nazionale per quanto fanno quotidianamente, mettendo talvolta a rischio la propria vita. Qualcuno, purtroppo, fraintende il significato della ricorrenza: il 2 giugno è la festa di tutte queste persone che, con spirito di sacrificio e senso del dovere, affrontano anche scenari di guerra per ripristinare la pace, anche se nelle ultime settimane sono stati umiliati e mortificati da chi invece li dovrebbe sostenere. Mi ha lasciato un senso di profonda amarezza vedere il presidente della Camera mostrare il pugno chiuso e tenere la mano in tasca durante l'esecuzione dell'inno di Mameli e sentire il suo commento finale. Non ha mostrato rispetto e senso d'appartenenza allo Stato. Personalmente, mi sono seduta nella tribuna riservata ai sindaci e non in quella per i parlamentari: ho voluto essere tra i primi cittadini per rimarcare quanto sia arduo per noi combattere ogni giorno per la sicurezza pubblica, obiettivo difficile da perseguire se non vi fosse una stretta e proficua collaborazione con le forze armate".