Una lettera ai fossanesi in cui Paolo Giraudo chiede il voto per Cortese al ballottaggio

In vista del ballottaggio di domenica desidero condividere con voi alcune delle ragioni che mi portano a dire che Paolo Cortese sia il candidato adatto a guidare la squadra che governerà la città di Fossano:



- esperienza amministrativa/conoscenza del settore pubblico: sia la sua esperienza come assessore che il suo lavoro da dirigente scolastico sono secondo me un valore aggiunto, perché conosce i meccanismi ed i vincoli dell’amministrazione comunale e la burocrazia del settore pubblico. La consapevolezza di come funziona la macchina che ti appresti a governare è fondamentale per raggiungere gli obiettivi



- uomo di idee, con chiari valori di riferimento: conosco Paolo da tempo e ho sempre trovato in lui la capacità di prendere decisioni ragionate. Ci siamo anche trovati in disaccordo (vedi referendum costituzionale, dove lui ha votato contro ed io a favore), ma non c’è stata volta che la sua posizione non fosse supportata da idee e ragionamenti puramente orientati a soddisfare il principio del bene comune. Un bene comune valutato alla luce dei valori di solidarietà, uguaglianza e libertà comuni ai paesi democratici.



- spirito democratico: la democrazia è fondata su valori, ma anche su principi che ne fissano il funzionamento. Paolo li ha molto ben chiari. La democrazia è fatta di pesi e contrappesi, e chiunque esercita un potere ne deve conoscere la valenza e per questo rispettarli. La cultura di Paolo, che ho sentito in campagna elettorale trattare come un difetto (è troppo intellettuale), è la garanzia per me di un potere gestito con consapevolezza, e guidato da idee e visioni a lungo termine.



- visione di società: il bene comune può essere interpretato in modo diverso. Quando certe idee di società diventano dei dogmi si passa all’ideologia. In Paolo ho sempre ritrovato un pensiero non ideologico, ma razionale, basato su valori che affondano le radici nella cultura cattolica, che condivido con lui, e nel riconoscimento della dignità di ogni essere umano. Oserei dire che in Paolo trovo insieme razionalità e spiritualità, che sono argine contro l’ideologia e l’emotività.



- Impegno e responsabilità : tutti i traguardi che ha raggiunto (dirigenza scolastica, insegnamento universitario, responsabilità a livello di associazione di categoria dei dirigenti scolastici, esperienza amministrativa) li ha raggiunti grazie al suo impegno, nessuno lo ha aiutato se non la sua volontà e la severità verso sé stesso. È un tipo esigente (e questo è certamente lamentato dagli studenti e forse anche da qualche professore), ma perché è prima di tutto esigente con sé stesso. Per questo non sono preoccupato del fatto, tanto citato in questa campagna elettorale, che possa non essere presente. Lui deve fare il sindaco e non c’è scritto da nessuna parte che il sindaco debba essere a tempo pieno (tant’è che è stato un caso particolare quello di Sordella, Balocco come tanti altri sindaci di città medie lavoravano durante il loro mandato). Paolo conosce le responsabilità del sindaco ed ha anche molto chiaro che il sindaco non è un deus ex machina che risolve i problemi da solo. Secondo me il sindaco guida una squadra, la stimola, ricorda gli obiettivi comuni, prende decisioni dopo avere ascoltato tutti, è capace a delegare, perché crede nei suoi collaboratori e nelle loro capacità (ed in base a quelle se li è scelti). Paolo, per la sua storia e per la sua esperienza professionale, è questo tipo di leader.



- squadra: votare Paolo significa votare la sua squadra. In campagna elettorale si è sentito solo parlare di Paglialonga quasi fossero solo loro due a governare. Questo ha messo in ombra il grande lavoro che invece c’è stato nella costruzione delle liste a suo sostegno, le competenze che ha cercato e trovato, l’entusiasmo e protagonismo che ha saputo suscitare fra le persone che lo hanno sostenuto. Gente di esperienza e giovani, per una visione a lungo termine, per costruire nel tempo le competenze politiche ed evitare improvvisazioni.



- fiducia nei giovani: Paolo parla sempre dei giovani con grande entusiasmo, manifestando stima e fiducia. Una persona che vede le potenzialità dei giovani, senza adagiarsi ai facili luoghi comuni, è il migliore auspicio per la nostra città.



Per queste ragioni vi chiedo col cuore di VOTARE PAOLO CORTESE domenica prossima al ballottaggio.

Paolo Giraudo