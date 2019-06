Ballottaggi: l'appello al voto di Gianna Gancia per Annalisa Genta, candidata a Bra

Oggi, giornata conclusiva delle campagne elettorali per i ballottaggi, con i due Comuni, Bra e Fossano, chiamati alla scelta fondamentale dei Sindaci e delle compagini di governo per i prossimi cinque anni fino al 2024.

A sostegno della candidata alla carica di Prima Cittadina del Comune della Zizzola interverrà alle ore 17 la nuova europarlamentare Gianna Gancia, che esorta l'elettorato moderato e di centrodestra, maggioritario, a convergere convintamente ai seggi elettorali questa domenica: "I cittadini e le cittadine braidesi hanno la possibilità di completare lo straordinario risultato del 26 maggio - dichiara la neo deputata di Strasburgo e rappresentante del Piemonte in Europa - e di ricongiungere l'Europa e la Regione Piemonte al proprio Comune, creando un dialogo diretto fra livelli di governo fondamentale per assicurare il massimo di coerenza e di sintonia intorno a progetti prioritari per questo territorio e per evitarne il rischio di isolamento rispetto per esempio alla vicina città di Alba. Sicuramente, l'unitarietà fra i Comuni di riferimento della zona di Langhe e Roero sosterrà, in coordinamento con la nuova guida politica della Regione e dell'Europa e con la principale garanzia che noi abbiamo al Governo Italiano nelle persone del Vicepremier Matteo Salvini e dei Ministri della Lega, la ripresa e il completamento, una volta per tutte, di opere e interventi, a partire da Cuneo Asti e ospedale, non più rinviabili. I nostri avversari di centrosinistra hanno dimostrato, nel corso di tutta questa campagna elettorale, di non avere un progetto di città e di non rappresentare in alcun modo la maggioranza dei cittadini nonostante la coalizione eterogenea che hanno messo in campo. Con Annalisa, a cui mi lega una forte amicizia e fiducia, il coraggio di cambiare diventerà un cambiamento coraggioso e reale nell'interesse di tutti, a favore di una città alla quale mi sento da sempre vicina e affezionata come Bra che potrà così essere partecipe del nuovo cammino regionale italiano ed europeo in modo attivo".