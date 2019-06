Il giallo dei caffè e dei post di Tallone che spariscono

Giallo sui post del profilo di Tallone. Diversi fossanesi ci hanno segnalato che, con il probabile intento di intercettare il voto degli elettori del Movimento 5 Stelle, Tallone ha pensato di pubblicare ieri a pochi giorni dal ballottaggio sulla sua pagina Facebook una foto vecchia (vedi sotto) con la scritta ingannevole: “Ho incontrato la mia amica nonché consigliere comunale Ilaria Riccardi rappresentante del Movimento 5 Stelle. La voglio ringraziare pubblicamente per il sostegno ricevuto in questi giorni. Durante questa campagna elettorale ho sempre avuto un rapporto e un confronto serio e corretto con Ilaria e il Movimento 5 Stelle. Mi auguro che anche in futuro si possa trovare la forma per continuarlo”.

Non si aspettava l’immediata richiesta di correzione di Ilaria Riccardi, che ha postato questo commento (subito sparito dalla pagina di Tallone – e che viene riportato sotto): “Dario condivido con te sul fatto che in campagna elettorale i rapporti e i confronti siano sempre stati seri e corretti. Questa foto infatti risale a momenti di campagna elettorale e non invece a questi giorni, giorni in cui per me la campagna elettorale è finita. Ti chiedo però di correggere la frase in cui tu dici che mi ringrazi per il sostegno di questi giorni. Io e te ci siamo parlati una volta al telefono commentando i conteggi per entrare o meno in consiglio. Per il resto mi spiace, ma non posso essere di sostegno né a te né a Cortese in quanto già pubblicamente dichiarato che non appoggiamo nessuno. Io non amo le tattiche o i post nati ad hoc che confondono le persone e mi rammarica l’essere utilizzata senza neanche saperlo. In bocca al lupo. Ilaria”

Abbiamo raggiunto il candidato antagonista Cortese, per chiedere un commento e un giudizio sulla vicenda:

“Imbarazzante. Ilaria, come ho già avuto modo di riconoscerle, si è dimostrata corretta e leale ed ha dichiarato che non appoggia né l’uno, né l’altro. Apprezzo questa sua puntualizzazione perché fa chiarezza rispetto a chi surrettiziamente la voleva portare dalla sua parte, strumentalizzandola. Mi chiede un giudizio: su Tallone lascerei, come già ho fatto di fronte alla fuga da tutti i confronti pubblici di questa ultima settimana, che a giudicare siano i fossanesi, perché saranno loro a doverlo eventualmente scegliere come Primo Cittadino di Fossano. Non mi chieda se questi siano comportamenti ascrivibili ad un candidato Sindaco, per carità di patria. Peraltro, credo che anche il post del caffè al mercato Tallone con Ballario - che mi è stato segnalato - sia stato postato a insaputa di Cristina, infatti le foto, si capisce bene, sono scattate di straforo. Aggiungo che ieri pomeriggio in Giunta abbiamo festeggiato il compleanno di Cristina, in un clima di serenità e di reciproca cordialità. Conosco Cristina, se quel caffè fosse stato qualcosa di più di un caffè occasionale, me lo avrebbe detto. Credo che Tallone, dopo la figuraccia davanti alla Città per le sue assenze a tutti i dibattiti, cerchi con espedienti dalle gambe corte, di recuperare. Ma come spesso accade, come si dice in veneto, Xe pèso el tacòn del buso (ndr: è peggio la toppa del buco). E specialmente i cittadini, almeno in buona misura, non si fanno prendere per il naso.”