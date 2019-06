Dall'Elementare "Mosca" di Bra: "Grati a queste maestre: rimarrete per sempre nei nostri cuori!"

Lettera aperta al dott. Giuseppe Giacone,

dirigente scolastico Istituto Comprensivo BRA1



In un momento storico in cui non si parla d’altro che di malcontento, polemiche, individualismo e sfiducia generalizzata nella scuola, un gruppo di semplici genitori si permette di scriverle questa lettera per esprimere la profonda gratitudine verso le insegnanti Caterina Marengo, Fortunata Tripodi e Tiziana Fissore.



Ormai cinque anni fa, per i nostri 25 bambini e noi genitori, iniziò l’avventura della prima elementare nella sezione B della Scuola Primaria "Edoardo Mosca" di Bra, con forti emozioni, grandi speranze, ma anche qualche timore… .



In realtà, ogni momento di vita scolastica, ogni insegnamento, ogni esperienza vissuta dai nostri figli durante questi anni è andato ben oltre i sogni di qualsiasi genitore!



Queste maestre non solo hanno trasmesso ai bambini la magia dell’apprendere, il desiderio di imparare e metodi di studio che serviranno loro per tutta la vita, ma hanno anche e soprattutto saputo donare fiducia, rispetto, altruismo, tolleranza e coesione.



In una classe con bambini di sei nazionalità diverse, hanno aiutato i loro alunni ad apprendere come la diversità arricchisca e come sia più facile ed appagante raggiungere gli obiettivi se si è supportati dall’unità del gruppo. I nostri figli hanno potuto scoprire che il guardare al di là di loro stessi aiuta a trovare la “perla” nascosta in ciascuno.



Così facendo, queste brave insegnanti non hanno lasciato indietro nessun bambino, senza ricorrere a facili certificazioni.



Tutti sono cresciuti insieme, felici dei risultati che ogni singolo compagno riusciva a ottenere.



Queste insegnanti hanno fatto volare così in alto i nostri figli da coinvolgere anche noi genitori!



Ringraziamo così, con tutto il cuore, Caterina per la sua coinvolgente e immensa passione per l’insegnamento. Fortunata per la sua capacità di trasformare argomenti apparentemente noiosi in lezioni divertenti e appassionanti, Tiziana per la sua energia e la sua instancabile creatività!



Siamo infinitamente grati a queste maestre, che rimarranno per sempre nei nostri cuori!



I genitori della classe 5ª B (a.s. 2018/19)