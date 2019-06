S.O.S. epidemia in gattile, aiutateci!

L'Associazione Amici di Zampa (Alba - Loc. Toppino) ha urgente bisogno di aiuto!

In gattile è scoppiata un’epidemia di gastroenterite, il contagio è immediato e i cuccioli non vaccinati hanno poche possibilità di sopravvivenza! Faremo tutto il possibile per quelli che sono presenti in struttura ma non possiamo assolutamente accoglierne altri, sarebbe una condanna a morte!

Ovviamente in questo periodo le richieste di aiuto per cucciolate abbandonate sono decine tutti i giorni... per questo chiediamo aiuto: chi di voi può dare disponibilità per accogliere i piccoli il tempo che il vaccino sia attivo? Servono circa tre settimane, basta un piccolo bagno, una lavanderia, noi vi forniremo il necessario e insieme salveremo delle piccole e innocenti vite. Chi può darci una mano ci contatti!



Vi presentiamo inoltre Lumachina, battezzata così perché purtroppo è stata trovata a Monforte d’Alba intossicata dal veleno delle lumache, era in fin di vita ma siamo riusciti a salvarla. È una micia molto timida, di circa 3 anni... sterilizzata e con test Fiv e Felv negativi. Cerchiamo una famiglia tutta per lei!



Ecco a voi Frick, simpaticissimo cagnolino di taglia piccola di circa 2 anni cerca casa. No catena, no box! Ideale anche per famiglie con bambini!



Amici di Zampa Onlus Alba Barbara 335 6915647 Paolo 347 5924197