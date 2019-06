A tu per tu con la regina delle sigle dei cartoni animati Tv, Cristina D’Avena

I suoi tour musicali la portano ovunque e dappertutto ottiene un grande successo di pubblico per la sua incontenibile gioia di vivere e per essere così umile e spontanea da risultare fuori dal tempo, dalle mode, dagli schermi. Ogni canzone del suo vastissimo repertorio è l’emozione di un bacio, tratto dalle pagine del nostro diario di gioventù, ma anche una continua e scintillante sorpresa, così come questa intervista.

“Quando ti accorgi che il tempo passa vorresti fermarlo per tanti motivi, però è anche bello così, perché cerchi di non perderlo e di fare quante più cose possibili”.

“È cambiata quando mi sono resa conto che stavo diventando Cristina D’Avena, perché prima ero solo una ragazzina che aveva inciso una canzone (Pinocchio, ndr). Poi, cantando la sigla dei puffi, le persone cominciavano a fermarmi per strada e intonavano i miei ritornelli. Dopo i buffi ometti blu sono arrivati tanti altri successi come Lady Oscar, gli Snorky, Licia... E quando ho cominciato a fare anche televisione, ho capito che stavo crescendo. Da quel momento, hanno iniziato a conoscermi davvero tutti”.

“Sicuramente l’umiltà, l’essere molto genuina e disponibile, molto me stessa. Ogni concerto per me è uno show con degli amici”.

“Non mi ha cambiata. Devi essere te stessa sempre e comunque. Questo credo che sia importante, sia per la stima, sia per la fiducia reciproca, perché il mio pubblico è un pubblico da stimare, da proteggere, da coccolare. Per la mia gente rimango la bimba che ha visto crescere, che accudisce tutt’oggi. Ci sono delle nonne che mi abbracciano come se avessi ancora tre anni e cantassi allo Zecchino d’oro Il valzer del moscerino. In realtà, sono talmente frizzante e leggera nel mio essere donna, che, nonostante l’età, mi vedo sempre piccina, perché mi piace ridere, scherzare, giocare, fare i dispetti. Tutto questo fa parte del mondo dell’infanzia, poi si diventa grandi e si deve essere più posati. Io sono posatissima, equilibrata, ma questa parte di me, che ha smesso di crescere, mi dà forza e una bella energia”.