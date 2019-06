Eventi |

Scopri gli eventi del weekend: dalla Grande Fiera d'Estate a Savigliano al Vallera beer, tantissime proposte

A partire da Langhe e Roero e proseguendo nelle Valli Cuneesi, sono tanti gli appuntamenti organizzati per sabato 8 e domenica 9 giugno. Ad Alba è tempo di Mercato Europeo, a Cherasco protagonista l'antiquariato

La Grande Fiera d'Estate in un'immagine di repertorio

Fiere, mercatini, sagre e manifestazioni varie

Ad Alba sabato 8 e domenica 9 giugno proseguirà il Mercato europeo che si snoderà tra piazza Sarti e piazza Medford con la partecipazione di circa 100 ambulanti dei settori food e no food, visitabile dalle ore 10.00 alle ore 24.00. Oltre ai Paesi europei, sarà presente una selezione di stati extraeuropei con la possibilità di degustare eccellenze internazionali. Interessante la possibilità di assaggiare tante specialità, dai biscotti bretoni alle torte sacher, dalla paella ai pancake, alle birre irlandesi, nonché di conoscere l'artigianato di varia provenienza, dalle porcellane di Manchester ai bulbi fioriti olandesi, dai copricapo finlandesi ai pupazzi ungheresi, dalle lampade provenienti dalla Turchia all’artigianato in legno d’ulivo dalla Palestina e molto altro. Nella giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 il mercato europeo sarà affiancato in Piazza Medford e Piazza Sarti dal Mercato Ambulante Tradizionale, con oltre 60 bancarelle selezionate del settore no food, che affiancheranno le proposte internazionali, per un’offerta qualificata legata alle proposte commerciali degli operatori su area pubblica del territorio.

Info: https://www.facebook.com/MercatoEuropeoAlba/?hc_ref=NEWSFEED Il Circolo Acli “Agrifoglio” e il Comune di Santo Benedetto Belbo organizzano per questo fine settimana la festa del paese. Sabato 8, dalle 10 è prevista la camminata sui sentieri fenogliani, tra natura, storia e letteratura, organizzata da “Terre alte”. Alle 20 apertura dello stand gastronomico con specialità locali e alle 21.30 serata di liscio con l’orchestra “Alex e la band” ad ingresso libero. Domenica 9 alle 15.30 l’esibizione del coro “J’Amis d’la Madlena”, alle 16.30 degustazione di “bagasce fritte” e altri prodotti tipici, alle 17 proiezione del documentario “Bundì bundì canto per l’Alta Langa”. Alle 20 l’apertura dello stand gastronomico. Info: www.comune.sanbenedettobelbo.cn.it Domenica 9 giugno a Cherasco prosegue il programma dei Grandi Mercati, con 106^ edizione Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo, con 600 banchi di esposizione nel centro storico. Si potranno trovare in vendita mobili, stoffe, libri e stampe, attrezzi da lavoro, suppellettili, oggetti vintage e tanto altro. Il centro cittadino sarà interdetto al traffico veicolare per tutta la giornata: a pochi passi dalle bancarelle, nelle grandi piazze oltre l’arco di Narzole, si potranno lasciare le automobili in parcheggi gratuiti. Info: +39.0172.427050 www.comune.cherasco.cn.it turistico@comune.cherasco.cn.it



L’Unione Montana Alta Langa con l’Atl Langhe, Monferrato e Roero ha promosso per sabato 8 e domenica 9 giugno il primo Festival dell’outdoor in Alta Langa; saranno due giorni di attività all’aria aperta per atleti, amatori e famiglie. Cinque discipline (mountain bike, e-bike, nordic walking, trekking a piedi e a cavallo), 15 eventi, 180 chilometri di percorsi all’aria aperta, 20 guide e istruttori e 24 paesi attraversati: tra questi San Benedetto Belbo, Cortemilia, Castelletto Uzzone, Murazzano, Camerana, Prunetto, Benevello, Bossolasco e Cravanzana Si inizia sabato alle 9,30. L’intrattenimento musicale sarà curato da Radio Vallebelbo, emittente ufficiale della manifestazione che trasmetterà in diretta dalla piazza. La partecipazione è gratuita e basterà registrarsi sul sito www.feelaltalanganature.com dove si possono anche avere le informazioni sull'accomodation e scaricare il programma completo delle attività del primo Festival dell'outdoor in Alta Langa. Sabato 8 giugno a Sommariva Perno, in Frazione Rossi, dalle 19.00 alle 2.00 ci sarà la festa patronale e l’evento Luppoliadi, con degustazioni di birre artigianali, giro pizza, giochi a tema e musica live. Domenica 9 giugno, dalle 20, verrà la volta della cena con grigliata di carne; mentre la serata si animerà dei toni latino americani insieme al gruppo “Manos Arriba”. Info: +39.349.8915218 https://www.facebook.com/events/342184766652952/ www.facebook.it/luppoliadi acli.vallerossi@gmail.com Nella borgata Marenghi di Montaldo Roero è tutto pronto per la Sagra dell’albicocca. Sabato 8 giugno alle ore 20 si proporrà la cena a base di pesce con prenotazioni al 333/57.10.870. Dalle 22 musica con i “Controvento”. Domenica 9 per tutto il giorno sarà attivo lo stand di vendita del frutto re della rassegna e degli altri prodotti montaldesi. In programma anche il raduno di auto americane. Spazio al cibo, alle 12.30, con la grigliata mentre alle 18 toccherà al Circobus con spettacoli di arti circensi. Gran finale con aperifalò e spettacolo di lanterne luminose dalle 21. Info: https://www.comune.montaldoroero.cn.it Torna a S. Vittoria d’Alba la camminata enogastronomica “Saliscendi”: l’edizione 2019 si terrà domenica 9 giugno con la regia di Pro loco e Comune. Si partirà verso le ore 11 da piazza Bertero alla volta di 7 stand in cui verranno servite alcune delle tipiche e prelibate pietanze del paese. La manifestazione si concluderà con musiche e balli sulla piazza. Il percorso, adatto a tutti, attraverserà il centro storico e le bellissime colline, tra vigneti e boschetti. Info: proloco@santa-vittoria.it oppure 366/27.67.791 o visitare il sito Internet o la pagina Facebook della Proloco. Sabato 8 e domenica 9 giugno a Bra, nel parco della Zizzola, ci sarà “Gomitolo”, il festival della musica da intrecciare, ovvero la possibilità in due giorni di avere un panorama completo della scena musicale italiana, dal cantautorato, passando per il pop, l’indie, l’hip hop e l’elettronica più raffinata. Per raggiungere la Zizzola sarà disponibile un servizio di bus navetta da piazza Caduti per la libertà. Orario delle due giornate: dalle 16 all’una di notte. Info: 0172/43.01.85 e www.turismoinbra.it A Ceresole d’Alba è iniziata la quinta edizione della Fiera delle Terre Rosse, rassegna ceresolese finalizzata alla valorizzazione dei prodotti del Roero. L’evento per sabato 8 e domenica 9 prevede numerosi appuntamenti culturali, culinari, sportivi, mostre zootecniche e laboratori, tante iniziative che mirano alla promozione del territorio e della storia ceresolese. Il sabato mattina l’appuntamento è con la Straceres, corsa non competitiva. Domenica tocca infine a “Il sentiero delle 10 peschiere”, camminata alla scoperta delle peschiere della zona. L’offerta enogastronomica prevede stand e appuntamenti in cui verranno proposte eccellenze locali: oltre al porro di Cervere, saranno presenti la tinca gobba del Pianalto, carni bovine, asparagi e fragole di Ceresole. In questa edizione, sono previsti alcuni eventi per commemorare la storica battaglia di Ceresole combattuta nel 1544 tra francesi e truppe imperiali e domenica pomeriggio è prevista una rievocazione della battaglia. L’apertura domenicale del castello prevede visite a tema riguardanti questo evento. Info e programma: www.comune.ceresoledalba.cn.it/ www.viviceresole.it Telefono: 0172.574135 – 329.5683675 e-mail: info@comune.ceresoledalba.cn.it Da sabato 8 e fino al 16 giugno ci sarà a Savigliano la Grande Fiera d’Estate, 44^ Edizione presso l’area fieristica in via Alba con i seguenti orari: feriali 17– 24; sabato 15– 24; domenica 10– 24. E’ la più grande fiera commerciale del nord-ovest con padiglioni tematici: settore tecnologico, impiantistica civile e industriale, servizi, arredamento casa, artigianato, sport, tempo libero, expo moto, outdoor, veicoli commerciali, auto, moto, bici, arredo esterno e urbano, grandi aree relax, musica d’intrattenimento e street food d’eccellenza. Sono in programma convegni e seminari formativi. Domenica 9 giugno spettacolo della scuola di circo Fuma Che ‘Nduma (dalle 16 alle 18.30) e, alle 21, serata di cabaret, musica e comicità con i Trelilu che presentano “Abbassiamo i toni” Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info: tel. 0172.742079, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.com www.grandefieradestate.com Sabato a Fossano, si conclude la “Festa dei Borghi - Sotto le torri”: dalle ore 19.00, cena a passeggio con il menù che comprende bruschette, ravioli al plin, fritto di pesce o capocollo, patatine fritte, macedonia con gelato e acqua. I biglietti per la cena saranno disponibili in loco a partire dalle ore 18.30. Durante la serata, musica dal vivo con i 5° Elemento. Info: https://www.visitfossano.it, Ufficio Turistico di Fossano (IAT) Castello Principi d’Acaja di Fossano Tel. +39 0172 60160 - Numero Verde 800.210762 A Verzuolo, questo fine settimana si celebra il patrono degli agricoltori con la “Festa di San Isidoro”, tre giorni dedicati all’enogastronomia, alle tradizioni e alla musica in piazza Andrea Willy Burgo. Info: tel. 380.1289224, ciatcarampignu@gmail.com Sabato e domenica a Caraglio si terrà presso il Filatoio la mostra Di filo in filo con esposizione di manufatti prodotti artigianalmente e capi di abbigliamento; le sale e i cortili interni del Filatoio di Caraglio ospiteranno la mostra mercato di arte tessile Di Filo in Filo, un'esposizione di fibre, filati e tessuti naturali con produzioni e creazioni artigianali di manufatti e capi di abbigliamento. La lavorazione del tessuto e del filato è presentata attraverso le arti manuali della tessitura, del ricamo, della forcella, dei ferri, del tombolo, del filet, del macramè, del feltro e del cucito. Il tema di quest’anno è ”Portafortuna personali e per l’arredo”, realizzati per abbellire e impreziosire la propria persona o l’ambiente di vita, oltre che per allontanare la cattiva sorte ed attirare eventi favorevoli. La mostra, ad ingresso gratuito, è visitabile sabato 8 giugno dalle ore 14.00 alle 19.00 e domenica 9 giugno dalle ore 9.00 alle 19.00. Tel. +39 0171 617714 – E-mail: biblioteca@comune.caraglio.cn.it www.comune.caraglio.cn.it Domenica 9 giugno, sempre a Caraglio, all'interno della mostra mercato "Di filo in filo" al Filatoio Rosso, torna il tradizionale appuntamento per i bambini con Caravancaraj, a base di animazioni, giochi e spettacoli teatrali, con il Bazar Teatrulla al mattino e Baulò al pomeriggio, organizzato da Santibriganti Teatro, a ingresso libero. Alla Vallera, frazione di Caraglio, la Festa della birra è in programma fino a domenica 9 giugno. Appuntamenti fissi di questa edizione saranno le cene in compagnia a base di street food, panini e carne alla piastra, tutte le sere a partire dalle 19 (prenotazioni: Alex tel. 348-4257864, Vale 345-6981705). E poi la musica dal vivo: sabato a salire sul palco saranno dj Polo e Dj Don Paolo con il vocalist Enrico Giorda. Domenica 9 giugno, alle 19.30 grande polentata e, a seguire, musica con dj Walterino. Info: https://www.facebook.com/ProLocolaVallera/ A Peveragno sabato 8 e domenica 9 giugno torna la “62° Sagra della Fragola”. Il programma prevede il sabato pomeriggio alle ore 17.00 la cerimonia inaugurale ed alla sera il 23° concorso di “Miss Fragola”. Domenica 9 il Centro Storico del Paese accoglierà i turisti ed i visitatori con esposizioni di fragole e piccoli frutti e degustazioni varie. La stessa giornata sarà allietata da concerti, mercatini, animazioni, mostre fotografiche etc. etc. Info: https://www.facebook.com/prolocopeveragno, www.comune.peveragno.cn.it Sabato 8 e domenica 9 giugno è prevista al Santuario di Vicoforte – Piazza C. Emanuele I, la manifestazione Cavalli a Vì, evento dedicato al mondo equestre che prevede il coinvolgimento di allevatori e spettacoli equestri della tradizione allevatoriale italiana, organizzati e curati dall’associazione Horse’s club di Mondovì in collaborazione con le Scuole elementari di Vicoforte. È legato ad un progetto che coinvolge le Scuole stesse portandole a conoscenza del mondo equino. Info: www.comune.vicoforte.cn.it, tel. 0174.563010, Domenica 9 giugno a Roccaforte Mondovì, torna La Fiera delle Erbe, dedicata alle piante officinali. La fiera prevede la presenza di espositori di vari settori tra cui quelli delle erbe, piante e fiori, prodotti di erboristeria, spezie, frutta e verdura biologiche, tisane, oli, salumi speziati e formaggi alle erbe erboristiche. Orari della manifestazione: dalle 9 alle 18. Il taglio del nastro ufficiale si svolgerà, a partire dalle 10, in piazza Monsignor Eula. I ristoranti del territorio proporranno piatti a base di erbe. Info: tel. 335.5890872, www.comune.roccafortemondovi.cn.it A Ceva, sabato 8 giugno, ci sarà «Pro loco in festa»; dalle 19, i volontari di Battifollo, Castelnuovo, Ceva, Frabosa Sottana, Garessio, Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Nucetto, Ormea, Paroldo, Priero, Priola, Roburent-Torre-Serra, Sale San Giovanni, Scagnello, Serra Pamparato e Vicoforte proporranno specialità locali negli stand gastronomici in piazza Vittorio Emanule II, con musica e apertura serale dei negozi. Info: pagina FB Proloco Ceva Castelli aperti, escursioni e visite guidate Nell’ambito del programma Castelli aperti 2019, domenica 9 giugno sarà possibile visitare: il Museo Montagna in Movimento nel Forte Albertino di Vinadio, il Castello di Roddi, la Torre di Barbaresco, il Castello Falletti di Barolo, il Castello di Serralunga d’Alba, il Castello di Mango, il Museo Civico e la Gipsoteca di Savigliano, il borgo e il Castello di Niella Tanaro, il Castello di Rocca de’ Baldi, il Castello dei Marchesi del Carretto di Saliceto, il Castello di Monticello d’Alba, Villa Tornaforte a Cuneo, il Castello della Manta, il Castello di Magliano Alfieri, il Castello Reale di Govone, il Castello degli Acaja a Fossano, Palazzo Salmatoris e il Palazzo Gotti di Salerano a Cherasco e il Filatoio di Caraglio. Per orari ed altre informazioni, consultare il sito www.castelliaperti.it. A Mango, l’associazione Manganum presenta la terza edizione della festa medievale al castello dei marchesi di Busca, che si svolgerà domenica 9 giugno. Durante tutta la giornata il centro storico di Mango sarà invaso dall’atmosfera medievale, a cominciare dalle 10.30, con spettacoli e giochi, per proseguire con il corteo delle contrade, durante il quale si terrà l’investitura delle damigelle e dei paggi con l’accompagnamento di balli medievali. A mezzogiorno sarà possibile pranzare con il “fastoso banchetto” al castello con i marchesi di Busca e la loro corte. Il pomeriggio si aprirà alle 14.30 con la sfilata per le vie del paese di personaggi in costume storico, con balli, canti, giochi per bambini, scene di caccia e di falconeria. Gli intrattenimenti dureranno tutta la giornata, con la possibilità di degustare piatti e vini locali. Info: https://www.facebook.com/ass.manganum/ Sabato 8 giugno all’Abbazia di Staffarda, Revello, si terrà la quarta edizione di “Arte e ratavuloira”: dalle 21 visita guidata all’abbazia cistercense, una delle più antiche e importanti del Piemonte con le guide turistiche DialogArt seguita da approfondimento e monitoraggio notturno della colonia di chirotteri (circa 1.200 pipistrelli della specie vespertilio maggiore e vespertilio di Blyth) che ogni anno si raduna all’interno di un locale del chiostro dell’Abbazia. Costo 15 euro intero, 10 euro abbonamento musei e ragazzi dai 12 ai 18 anni, gratuito sotto i 12 anni. Prenotazione obbligatoria: tel. 0175-273215, infodialogart@gmail.com o www.ordinemauriziano.it Domenica 9 giugno, a Saluzzo sono programmate due iniziative con CoopCulture, entrambe con partenza alle 16 dalla Castiglia: visita “fiabesca” per famiglie con letture animate e filastrocche, giochi di magia e indovinelli e un laboratorio creativo alla scoperta dei personaggi che vivevano nel castello dei Marchesi, e percorso alla scoperta del centro storico e alla Chiesa di San Giovanni. Info: 800392789 o saluzzo@coopculture.it A Pocapaglia per domenica 9 giugno è stata programmata la 1ª edizione di “Walk in the rocks”, una camminata nel meraviglioso scenario naturale delle rocche del Roero. Il ritrovo è fissato per le ore 8 nei pressi del bar del centro sportivo “Carlo Rivetti” che si trova nel capoluogo di Pocapaglia. Qui dopo la registrazione dei partecipanti sarà servita la colazione, dopo si partirà per questa passeggiata su un percorso facile per tutti. Al termine, è previsto il pranzo. La partecipazione costa 15 euro a testa. Prenotazioni da fare direttamente al bar di cui sopra telefonando al 339/60.79.059. Per ulteriori informazioni si può contattare il sig. Giusto Dallorto al 348/72.69.413 Solidarietà e volontariato Sabato 8 giugno, a Cuneo, pizza “solidale” sotto le stelle nel parco del Cottolengo, terza edizione dell’evento di solidarietà organizzata dall’associazione Cottolenghino, aperta a tutti con ingresso dalle 18,30 dal cancello di via Bersezio. Una occasione per entrare nel polmone verde della struttura e della città per gustare all’aperto pizze speciali, preparate nel forno a legna dai volontari dell’associazione: margherita, vivace con salamino e quella a base di bra tenero e rucola con cui si vuole simpaticamente ricordare il Santo Cottolengo, fondatore della piccola casa nativa di Bra. Birra, acqua, bevande e, dulcis in fundo, crostata cotta nel forno a legna e gelato. La manifestazione si farà con qualsiasi tempo per la possibilità di riparo all’interno. Non occorre prenotazione. Partecipando alla serata si aiuterà l’associazione a sostenere le necessità della piccola casa che si occupa delle persone anziane e disabili della città di Cuneo. Info al numero 347 0317069. Nell’ambito del progetto I colori di san Rocco, la parrocchia di Piobesi organizza sabato 8 giugno, alle 14, un trekking culturale da Piobesi a Corneliano. L’attività è finanziata dalle fondazioni Crc e Crt e mira a valorizzare, con il restauro, la chiesa di San Rocco. Il ritrovo è in via Canoreto; il rientro a Piobesi è previsto verso le 17.30. Ai partecipanti è richiesto un contributo di 5 euro, che sarà utilizzato per proseguire i restauri pittorici della chiesa. Info e prenotazioni: e.sabena@libero.it, oppure: telefono 333-86.95.428. A Costigliole Saluzzo l’Associazione Attivamente, allo scopo di proseguire il progetto divenuto “Ricordati di Giulio&Nino – Le battaglie si vincono sempre!”, ha organizzato a Costigliole Saluzzo il 7, 8 e 9 giugno 2019 tre serate a scopo benefico con ingresso gratuito. Sabato 8 giugno si esibirà il gruppo “Frammenti di un cantautore. Tributo a Pierangelo Bertoli” e domenica 9 giugno i “Senza Patria” proporranno cover Nomadi, Guccini, De André e dei principali cantautori italiani. Lo scopo delle tre serate è ricordare Giulio Dalbesio e Nino Audisio, dando un segnale concreto di solidarietà, di speranza e la possibilità per altre persone di avere un’aspettativa di vita migliore. Solidarietà e concretezza sono caratteristiche che hanno sempre contraddistinto questi due uomini, pertanto il ricavato delle serate sarà nuovamente ed interamente destinato alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro per l’Istituto di Candiolo - IRCCS. Le serate si svolgeranno a Costigliole Saluzzo, dalle ore 21, all’interno del cortile di Palazzo Giriodi (Comune), con ingresso da via Vittorio Veneto. A Barge domenica 9 giugno sarà in programma la 6ª edizione del Fitwalking della Solidarietà, organizzata dal Club San Martino, con l’intero ricavato devoluto in beneficenza. Confermati i percorsi già collaudati negli scorsi anni: uno corto di circa 5,5 km, uno intermedio, di 9,5 km e il terzo più impegnativo, di 13,5 km. Tutti con partenza da San Martino e rientro nella stessa località di partenza. Gradita la gradita partecipazione alla passeggiata degli amici a quattro zampe. La camminata non si farà in caso di pioggia persistente. Ore 8.30 Iscrizioni al Fitwalking (5,00 euro) alle 8.30, partenza Fitwalking alle 9.30 e alle 12 apertura ristorante self service. Nel pomeriggio gara di bocce, trucca bimbi, Nutella party, balli e musica e alla sera il grande spettacolo della Corrida di San Martino “Bargesi allo sbaraglio”. Sabato 8 giugno a Garessio è prevista una giornata ecologica con l’obiettivo di ripulire torrenti e aree trascurati e sensibilizzare alla difesa dell’ambiente e del territorio. Partecipano alpini e Aib di Garessio, Protezione civile di Priola, Comparto Alpino Cn7 e Amici Pescatori. Ritrovo alle 9 in piazzale Indemini. Il pranzo sarà offerto nel casello Lida. Alle 16,30 il recupero dei rifiuti, raccolti sul piazzale del cimitero. Torna domenica 9 giugno la giornata dedicata all’ambiente e al senso civico con la campagna Visita, ama, rispetta. Oltre 400 volontari della Protezione civile daranno il loro contributo alla raccolta dei rifiuti lungo le strade. A partire dal prossimo week-end è prevista la possibilità di partecipare per tutti. Il progetto è voluto da Associazione commercianti albesi, consorzio turistico, ente turismo Alba, Bra, Langhe e Roero, con il supporto dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli, della Regione, della fondazione Crc, di Ascom Bra e con l’ausilio dei partner tecnici Protezione civile, della provincia di Cuneo e di Coabser. Per informazioni contattare la locale sede della Protezione Civile.

Bruna Aimar