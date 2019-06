Università Pegaso: a Bra una nuova, pacifica invasione di studenti arrivati da tutta Italia

Continua a crescere la realtà di Pegaso in Langhe e Roero. Mentre ad Alba si attende la festa inaugurale – il prossimo 29 giugno – della sede aperta da inizio anno in piazza Michele Ferrero 5 (la capitale delle Langhe diventerà anche sede di esami, che si svolgeranno nei locali del Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford), sotto la Zizzola l’ateneo più grande d’Italia per numero di iscritti (oltre 80mila) ha fatto registrare un nuovo importante record.



La due giorni di esami che la sede locale di Pegaso ha organizzato tra giovedì e venerdì scorsi nel prestigioso contesto di Palazzo Mathis ha infatti fatto registrare la presenza di 785 candidati, provenienti da Langhe e Roero (800 gli iscritti attivi solamente nel nostro comprensorio), ma anche da tutto il Piemonte e da altre numerose altre regioni italiane, comprese alcune del Sud.



Un numero veramente notevole, che – oltre a rappresentare un notevole indotto per l’economia del territorio – riprova il crescente apprezzamento per il potenziale logistico e organizzativo fatto registrare sin dalla sua apertura dalla sede braidese di Pegaso.



Numerose le discipline che hanno visto le commissioni d’esame impegnate nel vaglio degli studenti, provenienti dai corsi di laurea di Giurisprudenza, Economia aziendale, Ingegneria, Ingegneria della Sicurezza, Scienze dell’Educazione e della Formazione, e Scienze Motorie, mentre numerosa era anche la rappresentanza di studenti che seguono il corso Cfu 24 crediti per il prossimo concorso docenti.



Grande, a fine sessione la soddisfazione di allievi e docenti. Tra questi ultimi il professor Davide Maresca, titolare della cattedra di Diritto dell’Economia, arrivato a Bra da Genova: "E’ stata una pacifica invasione di studenti, ma devo dire che a fine sessione siamo stati tutti contenti. Allievi provenienti da mezza Italia certo scelgono di venire a Bra certo per ragioni di calendario, ma anche perché che questa sede riesce a gestire numeri importanti con grande organizzazione, consentendo lo svolgimento degli esami in un contesto serio, trasparente e rispettoso dell’importanza di questo fondamentale momento didattico. L’unica vera difficoltà – sorride il docente – è forse quello rappresentato dal dover trovare una sistemazione per tutti negli alberghi della zona, ma alla fine anche questo dettaglio è stato superato senza particolari problematiche".



E comprensibile il compiacimento dei dottori Vincenzo e Carmine Maffettone, direttori Pegaso per le sedi di Bra e Alba: "E’ un successo che ripaga gli sforzi compiuti in questi anni per portare sul nostro territorio questa importante realtà universitaria. Una presenza che ora ci apprestiamo a raddoppiare grazie alla nuova segreteria aperta nel cuore di Alba, alla quale a giorni si affiancherà una sede d’esami che auspichiamo possa presto diventare un nuovo punto di riferimento per studenti provenienti da tutta Italia e insieme un nuovo volano di promozione del territorio".



I CORSI PEGASO

Ad oggi sono ben 13 i corsi di Laurea (quella magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, le "triennali" in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale e Scienze Motorie, insieme alle "magistrali" biennali in Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e della Attività Motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza) che allievi da tutta Italia possono seguire quotidianamente tramite la piattaforma di e-learning di Pegaso, insieme a 131 master, a 20 corsi di perfezionamento e a 59 di alta formazione.

A questi si aggiungono poi i corsi dell’Università Mercatorum, l’ateneo telematico delle Camere di Commercio Italiane, dove sono accessibili percorsi triennali in Gestione di Impresa, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Scienze del Turismo, Scienze e Tecniche Psicologiche e Scienze Giuridiche, oltre a quelli magistrali biennali in Management e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.

La modalità telematica di studio rende possibile anche ai lavoratori delle nostre aziende di frequentare corsi universitari anche senza la presenza fisica in aula: opportunità che agevola i lavoratori in difficoltà a conciliare i tempi di vita e lavoro. Ai giovanissimi e adulti, neodiplomati e professionisti già affermati Pegaso offre una formazione personalizzata e fruibile ovunque, nei tempi e nei modi più consoni con un’ampia e articolata offerta tra corsi di laurea, master, esami singoli e corsi di "Lifelong Learning", applicabile con pieno successo a tutte le aree professionali.



PER SAPERNE DI PIU’

Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare al numero 0173/209209, scrivere alla mail infosedealba@unipegaso.it o rivolgersi direttamente alla sede, in piazza Michele Ferrero 5.