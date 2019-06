Ceva, la minoranza punge: "Il 63% degli elettori non ha votato l'attuale maggioranza"

Fabio Mottinelli, capogruppo della minoranza consiliare, dai banchi dell'opposizione ha effettuato il seguente intervento: "Rivolgo un ringraziamento a tutte le cittadine e i cittadini che, con il loro voto, hanno permesso a me e ai miei colleghi consiglieri di essere presenti in quest'assemblea. Ringrazio il nostro candidato sindaco, Davide Alciati, e i componenti della lista che mi hanno accompagnato in quest'avventura, che hanno condotto egregiamente questa campagna elettorale, per aver scelto di affidarmi un ruolo così importante, come quello di guidare l'azione politica di opposizione, in quest'aula.