14 giugno, Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: l'impegno del CFP Cebano Monregalese

Come da tradizione, anche nell'anno formativo appena concluso la sede di Ceva ha ospitato un incontro tra gli studenti neomaggiorenni (o quasi) e i referenti cebani di AIDO e AVIS, associazioni mosse entrambe dalla medesima motivazione: promuovere la donazione degli organi e del sangue, quest'ultimo fondamentale in grande quantità durante i trapianti.

Nelle giornate che trascorrono con i nostri allievi (quest'anno l'appuntamento si è svolto il 15 aprile, ndr), le associazioni danno voce a un'importante necessità: allargare il parco donatori, dato l'elevato numero di pazienti in attesa di un trapianto.

"Per le nostre associazioni quella offerta dal CFP è un'occasione importantissima, che ci permette di avere a disposizione per un paio d'ore una platea di decine di giovani, ai quali trasmettere, come meglio possiamo, le informazioni e soprattutto le motivazioni che possono spingere una persona a donare il proprio sangue o i propri organi al prossimo", raccontano Mario Barra e Massimo Sasso, presidenti cebani delle associazioni AIDO e AVIS.



"In questi incontri - proseguono -, con entusiasmo, ma anche con un po' di apprensione, ci sforziamo di trovare le parole più efficaci per coinvolgere un pubblico che non va assolutamente deluso, perché è vero che avremo altre opportunità come questa, ma con altri studenti, mentre i giovani che oggi abbiamo davanti probabilmente non li vedremo mai più. Non è facile in poche decine di minuti cercare di trasmettere le nozioni di base di un argomento complesso e delicato come la donazione del sangue e degli organi e parlare anche degli aspetti etici e morali, senza dimenticare quelli normativi e legali: sicuramente ogni volta finiamo per dimenticare qualcosa, forse qualcosa di importante. Magari non avremo dato abbastanza enfasi ad alcuni aspetti fondamentali o non saremo stati abbastanza convincenti. Speriamo di aver almeno indicato una via, una giusta direzione".