Esordio a Lagnasco della nuova amministrazione guidata da Roberto Dalmazzo

Riunione d’insediamento a Lagnasco, ieri sera, giovedì 13 giugno, del nuovo Consiglio Comunale scaturito dalle elezioni del 26 maggio.



Il neo sindaco Roberto Dalmazzo ha reso noto la composizione della Giunta: come anticipato in campagna elettorale, sulla base delle preferenze individuali ottenute nella consultazione, ne faranno parte Oscar Fiore, che sarà Vicesindaco con delega a Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici, Ambiente e Comunicazione, e Raffaele Bertola, assessore con delega a Sport, Affari Sociali e Turismo.



Capogruppo di maggioranza, sempre sulla base delle preferenze ottenute, sarà Giuseppe Rivoira, mentre deleghe specifiche sono state conferite dal Sindaco ai restanti consiglieri: Danilo Pairone si occuperà di gestione rifiuti, Urbanistica e Viabilità, Sebastiano Gerbaudo di Castello, Luisa Sacchetto di Pari Opportunità, Mara Ferrero di Istruzione e Servizi Scolastici, Giulio Mellano di Agricoltura, Fabrizio Risso seguirà i Rapporti con le Associazioni, Claudio Pautasso si occuperà di Istruzione e Servizi scolastici.



La nuova amministrazione comunale potrà inoltre contare, per volontà del gruppo “Lagnasco bene Comune” su una “Giunta allargata”, che avrà carattere consultivo per l’organo esecutivo, composta oltre che da Sindaco, Vicesindaco ed Assessore, anche da Giuseppe Rivoira, Danilo Pairone e Sebastiano Gerbaudo, mentre il Consiglio Comunale potrà contare sulla collaborazione dei Tavoli di Lavoro, istituiti in campagna elettorale e strutturati ora per dare supporto all’organo legislativo.



Durante il primo Consiglio comunale, seguito da un numeroso pubblico, Dalmazzo, dopo il solenne giuramento, ha ringraziato i consiglieri per il sostegno, i dipendenti comunali e la segretaria dottoressa Roberta Pezzini per il supporto, la professionalità e la competenza nei primi difficili quindici giorni che hanno presieduto l’insediamento ufficiale.



“Da stasera inizia per noi questa nuova avventura, questo nuovo percorso fatto di scelte importanti per il nostro paese. Collaborando tutti insieme, impegnandoci ognuno per le proprie competenze, remando tutti nella stessa direzione, otterremo degli ottimi risultati per la nostra unica finalità che si chiama Lagnasco”.



Tra i sei punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha provveduto, come da prassi, alla nomina della commissione elettorale (che sarà presieduta dal Sindaco e composta da Oscar Fiore, Giuseppe Rivoira e Danilo Pairone come membri effettivi, Raffaele Bertola, Claudio Pautasso e Sebastiano Gerbaudo come membri supplenti) ed alla nomina della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari (di cui faranno parte Luisa Sacchetto e Mara Ferrero).