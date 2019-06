800-767-800: attivo da oggi a Cuneo il numero verde amico degli anziani

Un lavoro lungo un anno, che ha raccolto le esigenze del territorio e i servizi presenti, tanti ma poco conosciuti. Così Loris Marchisio, consigliere comunale a Cuneo, che questa mattina, presso il Circolo Acli di Roata Rossi, ha presentato il nuovo servizio promosso dall’associazione "Uscire insieme Onlus”, di cui è presidente.

Si tratta del numero verde amico degli anziani: 800-767-800. Attivo a partire proprio da questo sabato, 15 giugno, con orario 8-20, tutti i giorni dell’anno.



“Abbiamo deciso di mettere in rete e collegare i servizi esistenti – spiega Marchisio –, per far incontrare domanda e offerta, in un mondo sempre più vecchio, con esigenze articolate. Il nostro scopo è mettere a disposizione questi servizi per sostenere l’invecchiamento attivo e per promuovere il contrasto alla solitudine, soprattutto nelle zone periferiche, quali frazioni e piccoli paesi”.



L’associazione gestirà il Numero verde assistenza anziani insieme alle parrocchie dell’Oltrestura, vero motore e presidio per il territorio e grazie alla disponibilità di don Beppe Costamagna, parroco dell'Unità pastorale di Ronchi, San Benigno e Roata Rossi a Cuneo e vice-presidente dell'associazione.



L’obiettivo è di collaborare sempre di più con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e con la Fondazione San Camillo di Centallo, per trasferire molti servizi a domicilio e per permettere agli anziani di restare a casa, senza sradicarli dal loro contesto.



Il primo ente che ha sponsorizzato il progetto è stata la Fondazione Crc. Il presidente Giandomenico Genta, che ha portato anche i saluti di Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione Crt, ha così commentato: “Questo è un esempio concreto di ciò che di concreto di può fare per la comunità. Siamo sempre connessi ma sempre più distanti. Questo progetto inverte una tendenza sempre più diffusa e la Fondazione su queste tematiche crede e investe molto, dando sostegno a molti progetti nel sociale”. E ancora: “Auspico che questa iniziativa si estenda a tutto il territorio perché è un’opportunità importante”.



Il sindaco di Cuneo Federico Borgna: “Grande attenzione e apprezzamento per questo progetto. Viviamo in un territorio che offre tantissimi servizi, ma non c’è consapevolezza. Il tema è riuscire a farli conoscere, mettendo a disposizione uno strumento semplice, immediato, facile e amichevole, per far funzionare di più e meglio ciò che esiste già”.



Giancarlo Arneodo, presidente del Consorzio, che riunisce 53 Comuni: “Tutto il welfare si basa sul senso di comunità, di cui il Consorzio è regista, che mette in comunicazione famiglie, associazioni, parrocchie, amministrazioni. Questo nuovo servizio rende più agile la comunicazione e le informazioni”.



Il consigliere regionale Franco Graglia: “Porto i saluti di Alberto Cirio, un cuneese. Vi ringrazio per ciò che state facendo per le fasce deboli, mi complimento davvero, noi siamo a disposizione, cercateci e risponderemo”.



Il vice presidente Acli Paolo Giordano: “Le frazioni sono luoghi da vivere, non solo dormitori. E questo servizio lanciato nelle e dalle frazioni è un segnale importante. Siamo al vostro fianco, come Acli siamo un presidio sociale e collaborare con voi è un grande privilegio”.



Il presidente della Fondazione San Camillo di Centallo: “Questo è un progetto davvero importante, gli anziani sono spesso soli, la nostra è una casa di riposo ma diamo anche assistenza agli anziani soli, come quella domiciliare. È un servizio che vale la pena ampliare sempre di più, da parte nostra ci sarà la massima collaborazione”.