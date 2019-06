Cresce l'attesa per Mirabilia: da Busca partiranno i cani di cartapesta per il flash mob inaugurale in centro Torino

In molti sono andati ieri sera (lunedì 17 giugno) al Teatro Civico di Busca per sentire le anticipazioni del programma di Mirabilia, da domenica 23 a domenica 30 giugno a Busca e a Fossano (inaugurazione a Torino venerdì 21 giugno). Segno che l’aspettativa in città è tanta, quanta ne ha lasciata l’ottimo ricordo della scorsa edizione, che fu il più grande evento di spettacolo e di cultura mai ospitato qui.

Il sindaco Marco Gallo e il direttore artistico del Festival Fabrizio Gavosto hanno confermato con parole e con “taiser” che non si resterà delusi, tale il livello degli artisti e delle performance. Molto difficili da riassumere i 180 spettacoli di tutto il festival, compresi i “progetti speciali” e i Focus Kits, senza contare le masterclass, i party, gli eventi collaterali.



La grande novità è l’estensione sia temporale che territoriale dell’International Circus & Performing Arts Festival che non per nulla in questa edizione prende il titolo di One Land One Festival perché sarà su tre province (Cuneo, Torino e Alessandria) anche se manterrà la sua centralità fra Busca e Fossano (sua città di origine) tra cui viaggerà continuamente un bus navetta con spettacolo a bordo.



Il via sarà dato venerdì prossimo 21 giugno da Torino e da Piozzo e domenica 23 giugno dal Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano. Il programma prosegue poi fino al 30 agosto tra Piozzo, Castelmagno, Saluzzo e Vignale Monferrato.



L’inaugurazione prenderà avvio da Busca

L’inaugurazione in realtà prenderà avvio proprio da Busca, da dove nel pomeriggio di venerdì partirà il pullman con a bordo i cani di cartapesta (con i loro rispettivi costruttori/proprietari) del The Dog Project di Tom Campbell per la prima italiana del suo flash mob, che si terrà nel centro di Torino a partire dalle ore 18.



A Busca saranno tre le nuove spettacolari location, le cave di alabastro, dove andrà in scena “Fuga - L’ultimo rifugio” della compagnia EgriBiancoDanza, spettacolo dedicato a un pubblico ristretto, dotato di calzature adatte al luogo; il cortile dei Frati Cappuccini, dove la compagnia torinese di danza Tecnologia Filosofica metterà in scena “Verso una flèche”, e il Santuario di Valmala con la compagnia Faber Teatro e il suo “Stabat mater”, poi una prima italiana, lo sfarzoso “Younak” degli slovacchi Novvy Cirkus, in cui si esibiranno attori e acrobati oltre a un nutrito gruppo di musicisti per mettere in scena uno dei maggiori spettacoli di circo in Europa. Al parco Francotto ci sarà una grande area "Zen"



La programmazione sarà quasi equamente distribuita tra i vari linguaggi: accanto al circo, d’alto livello e teatro più progetti speciali di danza, inoltre l’Alba Film Festival porta al cinema Lux alcune iniziative e proiezioni. Diversi gli spettacoli riservarti ai bambini del Focus Kits ospitato nella giornata di domenica giardini comunali parco della Resistenza .



"Siamo davvero orgogliosi – ha detto Gallo – di far parte di questo grande evento di cultura e di spettacolo che ha ormai nella nostra città un punto fermo e siamo altrettanto felici di condividere l’imminente edizione con il territorio allargato, perché è importante fare parte di un'ampia rete di promozione”.



Gli spettacoli a Busca

Lo chapiteau è in piazza Fratelli Mariano, la partenza dell’autobus con spettacolo a bordo è in via Carletto Michelis, nello slargo delle scuole (orari di partenza per Fossano: 16:45/17:45/18:45/19:45) , la biglietteria è in piazza della Rossa.



Domenica 23 giugno

Dalle ore 10:30 alle ore 18:00 Casa Francotto ospita “Extravaganza”, il collective workshop di Tom Campbell in italiano e in inglese. Ingresso gratuito.



Lunedì 24 giugno

Dalle ore 10:30 alle ore 18:00 la mostra dedicata a “The Dog Project” di Tom Campbell allestita in Casa Francotto, con un incontro “memorabile” tra pittura e arte plastica. Ingresso gratuito.



Martedì 25 giugno

Alle ore 20:00 nello chapiteau in piazza Fratelli Mariano “Intro”, uno short format del Balletto Teatro di Roma, il più importante corpo di ballo italiano che debutterà per la prima volta a Mirabilia. Ingresso riservato a un pubblico dai 12 anni in su. Costo del biglietto € 4,00.



A seguire alle ore 20:20, nella stessa location, si potrà assistere a “So-ham”, solo di danza e trapezio aereo di Vanessa Pahud in anteprima italiana. Ingresso riservato a un pubblico dai 12 anni in su. Costo del biglietto € 4,00.



Alle ore 21:00 parte la navetta di collegamento Busca-Fossano in via C. Michelis 2, a bordo della quale si terrà lo spettacolo “HoStress” della compagnia PEM TEATRO. Costo del biglietto € 1,00.



Mercoledì 26 giugno

Alle ore 19.30 partenza della navetta Busca-Fossano in via C. Michelis 2, a bordo della quale lo spettacolo “HoStress” della compagnia PEM TEATRO. Costo del biglietto € 1,00.



Giovedì 27 giugno

Alle ore 17:30 alle Cave di Alabastro la compagnia EgriBiancoDanza nello spettacolo “Fuga - L’ultimo rifugio”, odedicato a un pubblico ristretto, dotato di calzature adatte al luogo. Ingresso riservato a un pubblico dai 12 anni in su. Costo del biglietto € 10,00



Alle ore 18:00 l’Alba Film Festival organizzerà AL cinema Lux la conferenza/proiezione “Assurdi, Grotteschi, Esagerati anche Amabili” con sequenze da film di varia natura precedute da un’introduzione del critico cinematografico e presidente di Alba Film Festival Pier Mario Mignone. Ingresso gratuito riservato a un pubblico dai 12 anni in su.



Alle ore 19:00 in piazza della Rossa lo spettacolo di clown HoStress della compagnia PEM TEATRO. Ingresso gratuito

.

Alle ore 19:30 alle Cave di Alabastro la compagnia EgriBiancoDanza metterà in scena “Fuga - L’ultimo rifugio”, uno spettacolo dedicato a un pubblico ristretto, dotato di calzature adatte al luogo. Ingresso riservato a un pubblico dai 12 anni in su. Costo del biglietto € 10,00.



Alle ore 20:00 al Teatro Civico lo spettacolo “Krisi” di Michele Cremaschi, un progetto sviluppato con il bando “Ora! Linguaggi contemporanei, produzioni innovative”. Ingresso riservato a un pubblico dai 12 anni in su. Costo del biglietto € 10,00.



Alle ore 21:10 in piazza della Rossa in anteprima italiana “Adoro”, della coppia di clown CIA ALTA GAMA. Ingresso gratuito



Alle ore 22:10 nello chapiteau “Minuetti”, uno dei principali lavori di circo contemporaneo d’Italia, innovativo e complesso, sorprendente e folle, allestito da FABBRICA C. Ingresso riservato a un pubblico dai 12 anni in su. Costo del biglietto € 18,00.



A seguire nella stessa location alle ore 23:15 FABBRICA C organizza il dj set “After C.” Ingresso gratuito.



Venerdì 28 giugno

Alle ore 17:30 partenza la navetta di collegamento Busca-Fossano in via C. Michelis 2, a bordo della quale lo spettacolo “HoStress” della compagnia PEM TEATRO. Costo del biglietto € 1,00.



Sabato 29 giugno

Dalle ore 10:30 alle ore 18:00 yoga della risata e shiatsu grazie a “The zen hill experience”, organizzata nell’Area Zen di parco Francotto. Ingresso a offerta libera.



Alle ore 16:30 in piazza della Rossa spettacolo di clown “HoStress” della compagnia PEM TEATRO. Ingresso gratuito.



Alle ore 17:30 al Teatro Civico Marco D’Agostin nel suo “First Love”, scelto per la NID Platform italiana del 2019. Ingresso riservato a un pubblico dai 6 anni in su. Costo del biglietto € 5,00.



Alle ore 17:30 partenza della navetta di collegamento Busca-Fossano in via C. Michelis 2, a bordo della quale si terrà lo spettacolo “HoStress” della compagnia PEM TEATRO. Costo del biglietto € 1,00.



Alle ore 17:40 in piazza della Rossa la performance di danza urbana “Y entre otras cosas” dei costaricani Los Innatos. Ingresso gratuito.



Alle ore 18:30 John Fisherman in anteprima italiana con #Moneyforfree. L’artista coinvolge il pubblico attraverso apparizioni improvvise in città per accendere le coscienze su luci e ombre della nostra società. La location è segreta fino a poco prima dello spettacolo, quando sarà diffusa tramite i social del Festival Mirabilia. Ingresso gratuito.



Alle ore 19:30 l’Alba Film Festival al cinema Lux con il film “The Walk”. Ingresso gratuito.



Alle ore 18:30 al Teatro Civico lo spettacolo scritto da Dario Benedetto “Walking Dad. Nato sotto il segno dei gamberi”, dedicato ai giovani genitori, soprattutto ai padri. Costo del biglietto € 5,00.



Alle ore 19:30 nel cortile dei Frati Cappuccini la compagnia torinese di danza Tecnologia Filosofica in scena con “Verso una flèche”. Ingresso riservato a un pubblico dai 6 anni in su. Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 19:40 in piazza della Rossa la performance di danza urbana “Y entre otras cosas” dei costaricani Los Innatos. Ingresso gratuito.



Alle ore 20:30 Francesca Cola e Ambra Gatto Bergamasco nell’Area Zen al parco Francotto il “Cerchio: preghiera. Uno in uno”. Ingresso riservato a un pubblico dai 6 anni in su. Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 20:30 John Fisherman in anteprima italiana con il suo #Moneyforfree. L’artista coinvolge il pubblico attraverso apparizioni improvvise in città per accendere le coscienze su luci e ombre della nostra società. La location rimarrà segreta fino a poco prima dello spettacolo, quando sarà diffusa tramite i social del Festival Mirabilia. Ingresso gratuito.



Alle ore 21:00 sul sagrato della parrocchia Maria Vergine Assunta la compagnia Begheré in scena con “Rendez-vous!”. Ingresso gratuito.



Alle ore 21:30 in piazza della Rossa la compagnia francese Surprise Effect nella performance di danza acrobatica “Diversity is wealth”. Ingresso gratuito.



Alle ore 22:30 nello chapiteau in scena, in prima italiana, lo sfarzoso “Younak” degli slovacchi Novvy Cirkus con attori e acrobati e un nutrito gruppo di musicisti in uno dei maggiori spettacoli di circo in Europa. Costo del biglietto € 20,00.



Alle ore 23:15 in piazza della Rossa la performance di danza acrobatica “Diversity is wealth” della compagnia francese Surprise Effect. Ingresso gratuito.



Domenica 30 giugno



Alle ore 10:45 ai giardini comunali parco della Resistenza lo spettacolo di Santosh Dolimano “Io e il mio mondo per aria” riservato a un pubblico dai 3 ai 12 anni. Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 11:30 nella stessa location “I burattoni” della compagnia La casa degli gnomi. Lo spettacolo è riservato a un pubblico dai 3 ai 12 anni. Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 12:15 la compagnia Faber Teatro porterà il suo “Stabat mater” al santuario di Valmala. La compagnia torinese esplora sonorità e atmosfere del grande edificio religioso con un interessante lavoro tra movimento, teatro e canto a cappella. Ingresso gratuito riservato a un pubblico dai 12 anni in su.



Dalle ore 16:00 alle ore 21:00 in piazza Santa Maria la “Piazza dei Balocchi” della compagnia di teatro urbano Microcirco. Ingresso a offerta libera.



Dalle ore 16:00 alle ore 19:30 ai giardini comunali parco della Resistenza lo spettacolo “Artefuac elementi in gioco” di Snodo Culturale riservato a un pubblico dai 3 ai 12 anni. Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 16:00 ai giardini comunali parco della Resistenza l la Casa degli Gnomi ai giardini comunali parco della Resistenza in un laboratorio di burattini dedicato a bambini dai 3 ai 12 anni. Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 16:00 in via Umberto I la street performance dei taiwanesi Thunar Circus. Ingresso gratuito.



Alle ore 16:30 ai giardini comunali parco della Resistenza laboratorio di giocoleria di Santosh Dolimano dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni. Ingresso gratuito.



Alle ore 16:30 sul sagrato della parrocchia Maria Vergine Assunta la compagnia Begheré in scena con “Rendez-vous!”. Ingresso gratuito.



Alle ore 16:45 in via Umberto I The Legendary Straniero porterà “Trashman Blues”. Ingresso gratuito.



Alle ore 16:45 in piazza Santa Maria la performance di danza acrobatica “Diversity is wealth” della compagnia francese Surprise Effect. Ingresso gratuito.





Alle ore 17:00 al Teatro Civico la compagnia Unterwasser in “Maze”, live performance di teatro fisico, oggetti e ombre nella quale sculture e corpi tridimensionali saranno proiettati costruendo una storia toccante. Costo del biglietto € 5,00.



Alle ore 17:00 in via Umberto I la compagnia Acque Fonde lo spettacolo “Barabba Gulasch”: una fanfara di 7 elementi che suona musica italiana ampiamente contaminata da sonorità balcaniche. Lorenzo Baronchelli in “Body Guard”. Ingresso gratuito.



Alle ore 17:00 giardini comunali parco della Resistenza lo spettacolo “Il gatto dagli stivali” del Teatrino dell’Erba Matta per bambini dai 3 ai 12 anni. Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 17:30 in piazza della Rossa “La festa più grande del mondo” organizzata da Dimidimitri. Ingresso Gratuito.



Alle ore 17:30 in via Umberto I il quartetto di musicisti Son de la Rue. Ingresso gratuito.



Alle ore 17:30 in piazza Santa Maria il Faber Teatro Torino con “Il grande piano”, animazione didattica e spettacolo di danza musicale unico in Europa. Ingresso gratuito.



Alle ore 18:00 in via Umberto I il flash mob “The dog project – The final dog walk” di Tom Campbell, in cui cento cani di cartapesta invadono e trasformano lo spazio pubblico. Ingresso gratuito.



Alle ore 18:30 nello chapiteau in scena, in prima italiana, lo sfarzoso “Younak” degli slovacchi Novvy Cirkus con attori e acrobati e un nutrito gruppo di musicisti in scena in uno dei maggiori spettacoli di circo in Europa. Costo del biglietto € 20,00.



Alle ore 18:30 sul sagrato della parrocchia Maria Vergine Assunta la compagnia Begheré in scena con “Rendez-vous!”. Ingresso gratuito.



Alle ore 18:30 in via Umberto I la street performance dei taiwanesi Thunar Circus. Ingresso gratuito.



Alle ore 19:00 in piazza della Rossa lo spettacolo “T.N.T. Show” della compagnia Skapigliati Street, mirabolante performance di tre atleti pronti a mettersi in gioco e reinterpretare i canoni della ginnastica moderna. Ingresso gratuito.



Alle ore 19:00 ai giardini comunali parco della Resistenza “Io e il mio mondo per aria” di Santosh Dolimano per bambini dai 3 ai 12 anni Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 19:00 in via Umberto I The Legendary Straniero con “Trashman Blues”. Ingresso gratuito.



Alle ore 19:00 in piazza Santa Maria il Faber Teatro Torino ne “Il grande piano”, animazione didattica e spettacolo di danza musicale unico in Europa. Ingresso gratuito.



Alle ore 19:15 al Teatro Civico lo spettacolo scritto da Dario Benedetto “Walking Dad. Nato sotto il segno dei gamberi”, dedicato ai giovani genitori, soprattutto ai padri. Costo del biglietto € 5,00.



Alle ore 19:45 “I burattoni” della compagnia La casa degli gnomi. Lo spettacolo è riservato a un pubblico dai 3 ai 12 anni. Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 20:30 in piazza Santa Maria il Faber Teatro Torino porterà “Il grande piano”, animazione didattica e spettacolo di danza musicale unico in Europa. Ingresso gratuito.



Alle ore 20:30 in piazza della Rossa la compagnia francese Surprise Effect nella performance di danza acrobatica “Diversity is wealth”. Ingresso gratuito.



Alle ore 21:15 in piazza della Rossa lo spettacolo “T.N.T. Show” della compagnia Skapigliati Street, mirabolante performance di tre atleti pronti a mettersi in gioco e reinterpretare i canoni della ginnastica moderna. Ingresso gratuito.



Alle ore 21:30 Giorgia Goldolini sul palcoscenico del Teatro Civico con il suo “La felicità è uno schiaffo”, spettacolo sulla felicità, sulle piccole cose importanti. Ingresso riservato a un pubblico dai 12 anni in su. Costo del biglietto € 5,00.



Alle ore 23:00 nello chapiteau “Meet the artists party”, il concerto conclusivo del Festival Mirabilia con il quartetto Son de la Rue e la fanfara Barabba Gulasch.



Alle ore 23:30 nello chapiteau spettacolo “Cabaret Sauvage – The Final Show” con la regia di Riccardo Massidda. Costo del biglietto € 10,00.





Durante tutti i giorni di Festival i comuni di Fossano e Busca sono collegati da apposite navette gratuite per permettere agli spettatori di seguire il programma di entrambe le città spostandosi agevolmente fra le due location.



Per il programma completo consultare http://www.festivalmirabilia.it/

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili su https://www.liveticket.it/festivalmirabilia