Al via gli esami di Maturità: in bocca al lupo ai 4773 studenti della Granda impegnati con la prova di Italiano

La prima prova sarà, come sempre, lo scritto di italiano. Saranno disposte sette tracce, due per l’analisi del testo (tipologia A), tre per il testo argomentativo (tipologia B), in sostituzione al saggio breve, due per il tema di attualità (tipologia C). La traccia di storia, invece, non sarà più sottoposta. Come negli anni passati, le ore a disposizione saranno sei.

Il toto tema è scattato da giorni: tra i possibili argomenti l'attivista ambientalista svedese Greta Thunberg; i 50 anni dallo sbarco sulla Luna, Leonardo Da Vinci, di cui si celebrano 500 anni dalla morte; ancora, Martin Luther King o la caduta del muro di Berlino, avvenuta nel 1989.