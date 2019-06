Torna a Cherasco la gara valida per il 28° Aci Golf organizzata dall’Aci Cuneo

Domenica 30 giugno, presso il Golf Club di Cherasco (via Fraschetta, 8), dove nel 1992 ha preso il via il circuito diventato ormai un classico del panorama golfistico italiano, è in programma la gara di selezione del 28° Aci Golf, valevole per il campionato italiano dei soci Aci, organizzata dall’Automobile Club Cuneo in collaborazione con Sara Assicurazioni e la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù. Nel corso delle premiazioni, in programma alle 19, l’Automobile Club Cuneo assegnerà il premio speciale “Memorial Brunello Olivero” al socio del club provinciale che si classificherà 1° lordo. Per ricevere informazioni sulla gara, in cui i soci Aci avranno precedenza d’iscrizione, è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Automobile Club di Cuneo telefonando al numero 0171/440031. Per iscrizioni scrivere a info@golfcherasco.com. Ulteriori informazioni e dettagli su www.aci.it – sezione ‘Aci per lo sport’.