Chi sporca paga: multe salate in arrivo a Cherasco per chi abbandona rifiuti lungo strade e campagne

Dopo sensibilizzazioni e avvisi ripetuti, la rinnovata Amministrazione comunale di Cherasco passa ai fatti e sanziona chi lascia rifiuti lungo strade, piazze, campi, fossi su tutto il territorio, dal capoluogo alle frazioni.



"Nonostante più volte in questi anni siano stati emessi avvisi e appelli – spiega l'assessore Umberto Ferrondi – sono troppi i comportamenti incivili che deturpano il nostro bel territorio. Basta fare un giro nelle campagne per constatare come troppa gente non abbia rispetto del bene comune, lasciando immondizia su strade e campi".



Si passa alle sanzioni. Ammonta a 600 euro la multa per chi lascia rifiuti abbandonati e alcuni trasgressori sono già stati individuati e sanzionati dalla polizia locale. "A volte l'aiuto per risalire ai colpevoli – spiega Livio Perano, a capo dei civich cheraschesi – arriva dalle telecamere, ma spesso è aprendo i sacchi e guardando tra i rifiuti che si risale al proprietario. Ne abbiamo già individuati parecchi e alcuni sono stati multati, per altri la sanzione è in arrivo".



Conclude Ferrondi: "Non capisco questi comportamenti incivili. Innanzitutto il territorio appartiene a tutti e deve essere rispettato, in secondo luogo abbiamo una raccolta differenziata puntuale, che ci permette di conferire i rifiuti in modo corretto e anche per gli ingombranti c'è un servizio gratuito per tutta la cittadinanza. Fare multe è sempre spiacevole ma purtroppo in questo caso si rende necessario per tutelare il decoro e la salute dei nostri luoghi".



A breve saranno organizzate serate informative sulla raccolta differenziata e distribuito materiale informativo.