"In Italia è sempre colpa di qualcun altro": l'ex sindaco di Fossano Davide Sordella commenta la sua presenza al comizio di Dario Tallone

Esattamente come negli altri casi in cui in campagna elettorale, quando richiesto, ho dato il benvenuto in quanto Sindaco al Presidente Chiamparino del PD, al Ministro Bonisoli del M5S, al Ministro Salvini della Lega e in questo caso al neo presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Essere Sindaco per me non vuol dire rappresentare solo una maggioranza, ma tutti i cittadini di Fossano, di tutti i “colori” politici, anche quelli diversi dai propri. Ho sempre cercato di mantenere questa linea in tutto il mandato, perché quando si dice che una volta eletto si è “Sindaco di tutti”, per me non sono solo parole.