Dogliani, incuria e danneggiamenti ai cassonetti dei rifiuti: Municipale al lavoro per individuare i responsabili

Nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno segnalato vistosi episodi di abbandono di rifiuti, dapprima presso una zona boscosa in rio Argentella, quindi una evidente situazione di incuria presso i cassonetti della raccolta degli indumenti usati in piazza San Rocco e in zona San Quirico.

Come si può vedere nelle immagini, non uno, ma innumerevoli sacchi, borse, indumenti sparsi, hanno costellato l'area intorno ai cassonetti. Si può notare come i cassonetti siano stati verosimilmente forzati e aperti. Quindi non solo incuria, ma anche apparente volontà di danneggiare.



Immediatamente l’Amministrazione ha provveduto a far ripulire e sistemare le zone in oggetto. Non però senza un grande sdegno e una forte preoccupazione.

Se alcuni cittadini, non tutti ovviamente, nutrono questo scarso rispetto per la cosa pubblica, per gli spazi comuni e per i servizi che appartengono a tutti i doglianesi, resta davvero l'amaro in bocca.

Una delle priorità dell’attuale Amministrazione Comunale è quella di mantenere un paese pulito dove sia bello vivere. A quanto pare non è per tutti così.

L’Amministrazione non intende perciò tollerare questi episodi di mancanza di senso civico.

A questo proposito Claudio Raviola, capogruppo di maggioranza e consigliere incaricato alla Tutela della Sostenibilità Ambientale, informa: “In seguito agli episodi dei giorni scorsi, abbiamo disposto la rimozione dei cassonetti di raccolta abiti e indumenti usati da piazza San Rocco e zona San Quirico e la loro ricollocazione presso il Palazzetto dello Sport in viale della Rimembranza, dove sono attive telecamere a circuito chiuso. La Polizia municipale sta intanto effettuando le opportune verifiche al fine di identificare gli autori degli atti di incuria e danneggiamento”.



Pertanto si chiede la massima collaborazione di tutti i cittadini di buona volontà, che sono la maggioranza, affinché segnalino immediatamente movimenti sospetti con foto, descrizioni dettagliate e segnando i numeri di targa delle auto di chi deposita sconsideratamente i rifiuti e i materiali da riusare o peggio chi danneggia.

Ma non solo, sarà molto utile anche la segnalazione di cassonetti già pieni, in modo da poter intervenire repentinamente sulla frequenza dello svuotamento.