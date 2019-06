"Tre Comuni non comuni", il progetto che renderà la val Tanaro accessibile a tutti

"'Tre Comuni non comuni' è l'iniziativa che Priola sta conducendo in sinergia con le municipalità di Bagnasco e Nucetto. Il progetto, ideato da Pietro Contegiacomo, consiste nell'attrezzare i nostri territori al fine di renderli idonei all'accoglienza delle persone affette da qualunque tipo di disabilità. Il nostro è un territorio che si presta bene per questo tipo di turismo: occorre lavorare sulle strutture ricettive, in modo che siano accessibili alle persone meno fortunate, e anche sui parchi, che noi personalmente stiamo dotando di giochi condivisi, in grado di garantire momenti ludici a tutti i bambini".