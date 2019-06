Il governatore Cirio e l’assessore Icardi coi sindaci in visita al nuovo ospedale. L’apertura slitta al primo semestre 2020 (FOTO)

"Quando sarà il momento l’ospedale lo apriremo, non lo inaugureremo. Non faremo parate né tagli del nastro. Semmai ci metteremo un bel cartello all’ingresso e sopra ci scriveremo 'scusate il ritardo'".

Con queste parole il nuovo governatore regionale Alberto Cirio ha chiuso la serie di interventi tenuti questa mattina nella hall del nuovo ospedale di Verduno, teatro della visita che, contestualmente all’assemblea dei soci della Fondazione Nuovo Ospedale, la stessa onlus e l’Asl Cn2 hanno organizzato per illustrare lo stato di avanzamento dell’opera ai primi cittadini – una trentina dei quali loro primo mandato dopo la recente tornata elettorale – dei 76 comuni che compongono la platea territoriale della stessa azienda sanitaria.



Nel numeroso parterre di sindaci arrivati sul posto in navetta – con la verdunese Marta Giovannini a dare il benvenuto ai colleghi –, più facile enumerare i pochi assenti (tra questi il sommarivese Matteo Pessione, in ospedale a Cuneo dopo il malore che lo ha colpito nei giorni scorsi, cui sono gli andati gli auguri dei presenti) che non compilare la lunghissima lista dei presenti, a rappresentare Alba (col sindaco Carlo Bo), Bra (col primo cittadino Gianni Fogliato e gli assessori Luciano Messa e Massimo Borrelli) e tutti i territori della destra e sinistra Tanaro.



A loro fianco la quasi altrettanto numerosa platea di imprenditori – in prima fila Giuseppe Miroglio, Oscar Farinetti e gli ex presidenti della Fondazione Nuovo Ospedale Emilio Barbero e Dario Rolfo – che compongono l’azionariato della benemerita onlus, per l’occasione nel ruolo di padrone di casa col suo istrionico presidente Bruno Ceretto e il direttore Luciano Scalise, insieme ai vertici Asl – presente con tutto il collegio di direzione, sotto la guida del direttore generale Massimo Veglio – e a quelli della sanità regionale, con in testa il neo assessore Luigi Genesio Icardi e, appunto, il presidente Cirio, cui è toccato la chiosa prima della visita ai piani della struttura, con le sue 230 camere e 350 posti-letto, col bunker per la radioterapia, i suoi parcheggi interrati, la vasta area esterna, anche quella al centro dei tanti progetti che la Fondazione punta a realizzare grazie all’impegno dei suoi 60 soci (11 i fondatori) e ai 25 milioni di euro raccolti finora, una parte rilevante dei quali è stata impegnata per assicurare al futuro ospedale unico dotazioni di assoluta eccellenza .



Se sui tanti nuovi progetti della Fondazione sarà bene ritornare, la curiosità di giornata era ovviamente quella – un tormentone, dopo anni di annunci purtroppo sempre disattesi – di avere un aggiornamento sui tempi di apertura della struttura. Un gioco al quale il presidente Cirio non si è sottratto, indossando però i panni di quella prudenza che in un paio di occasioni era forse mancata al suo predecessore Sergio Chiamparino.



Dopo avere ribadito la bontà della storica scelta di realizzare un’unica struttura al posto dei vecchi ospedali di Alba e Bra, ma anche fatto proprio il pensiero di quanti in questi anni hanno criticato la scelta del sito e stigmatizzato una non efficace verifica preventiva della sua bontà dal punto di vista idrogeologico ("Qui a valle c’è una borgata detta i 'Paciarini’ – ha spiegato, strappando un sorriso all’uditorio – ma deve essere una costante visto che per l’ospedale di Ponderano si è andati a costruire al Fontanone, a Nizza Monferrato in località Ranera e per il grattacielo della Regione a Torino in un'altra conosciuta come Nizza Millefonti…), il nuovo governatore ha spiegato che le scelte vanno ereditate con responsabilità e che ora è il momento di andare avanti.

"Ho voluto Luigi Icardi alla sanità e il canellese Marco Gabusi alle Infrastrutture proprio perché questo territorio ha bisogno di ultimare ospedale e autostrada, e loro lavoreranno con un occhio particolare a queste esigenze. Lo dobbiamo ai sindaci che fecero quella scelta virtuosa e lo dobbiamo agli imprenditori che da vent’anni si impegnano per fare di questa struttura una realtà d’eccellenza".



E sul discorso dei tempi ha premesso che "Chiamparino ha lavorato bene, dobbiamo dirlo, lasciandoci una situazione finanziaria buona, con l’opera interamente finanziata, per cui ad oggi manca solamente una decina di milioni per una serie di finiture".

"Ora – ha continuato Cirio – potrei fare il suo stesso errore, commesso sicuramente in buona fede, e dirvi la data che mi è stata indicata dalla direzione lavori. Preferisco non farlo e dire, forse con un eccesso di prudenza ma sapendo di poter parlare di termini abbastanza certi, che per la definitiva conclusione dell’opera possiamo guardare alla fine di quest’anno e programmare per i primi mesi del 2020 il trasferimento, cosicché che entro il primo semestre dell’anno nuovo possiamo attenderci la struttura funzionante".



"Poi rimane il problema che avremo l’ospedale, ma non la strada – ha proseguito il governatore riferendosi all’eterno tema dell’Asti-Cuneo ancora da completare e alle opere di compensazione mai pervenute –. L’allargamento della strada al momento non è finanziata, questa è una certezza. Ma in questo senso mi sento di essere ottimista. La prossima settimana incontrerò il ministro Toninelli e ne parleremo. Nel frattempo stiamo lavorando con le amministrazioni di Alba e Bra per assicurare che l’ospedale venga adeguatamente servito sul fronte dei trasporti pubblici, con navette ogni mezz’ora dalle due città, nelle quali comunque rimarranno presidi quali gli ambulatori e gli uffici amministrativi dell’Asl".



"Quello che vi posso assicurare – ha concluso il governatore – è che personalmente seguirò questi temi, con l’aiuto di Luigi Icardi come assessore e sicuro anche del sostegno di Maurizio Marello e Ivano Martinetti (anche loro presenti in sala, ndr), che rappresenteranno Alba in Consiglio regionale. Questo anche perché la politica deve delle scuse a questo territorio, perché in questi vent’anni non è stata all'altezza. Se sbagliamo questa volta, una faccia da metterci non l’avremo più…".



Linee poco distanti quelle dell’intervento che pochi minuti prima aveva sancito il passaggio di fronte di Luigi Genesio Icardi ("'Non fare il leghista, fai il langhet’, mi ha detto Cirio comunicandomi che nella sua nuova giunta regionale mi sarei dovuto occupare della sanità") trasmigrato previo pieno di voti alle ultime elezioni dalle fila dei sindaci di Langhe e Roero a quelle di chi dovrà ora assicurare che l’opera venga terminata in tempi finalmente rapidi, ma soprattutto "riempita di contenuti", di modo da diventare un’eccellenza "capace di onorare il nome che gli abbiamo voluto dare – con riferimento alla sua intitolazione a Michele e Pietro Ferrero –, ma anche di attirare quelle professionalità che oggi i nostri piccoli ospedali e la sanità piemontese faticano spesso a intercettare".



In questo senso il neo assessore ha ringraziato la Fondazione Nuovo Ospedale per il grande lavoro fatto in questi anni, e sposato l’idea, illustrata in precedenza da Bruno Ceretto, qui evocando anche un possibile sostegno da parte della Ferrero, di creare a Verduno un centro di riferimento nazionale per la gastroenterologia endoscopica

"Quello dei pronto soccorso sarà un tema oggetto di attenta analisi", ha poi detto, esprimendo anche qualche riserva sull’idea di portare qui l’hospice di Bra.

Argomenti sui quali ci sarà tempo di ragionare con attenzione. "A giorni – ha concluso Icardi – incontrerò il concessionario dell’opera. La mia speranza è quella di poter mangiare il prossimo panettone nel bar del nuovo ospedale, è l’augurio che mi faccio e che vi faccio. Quello che certamente posso garantire – ha ribadito – è che faremo di tutto per fare di questo ospedale un’eccellenza degna del nome che vogliamo dargli".