Primo week end d’estate con tanti appuntamenti in tutta la Granda

- Fiere, enogastronomia, sagre e manifestazioni varie

Questi sono alcuni dei tanti eventi organizzati per il fine settimana; un elenco esaustivo delle manifestazioni in Provincia lo si trova sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.

- A Saluzzo sabato 22 e domenica 23 giugno, in Piazza Montebello, prosegue “C’è fermento! Grandi birre da piccoli produttori” a cura della Fondazione Amleto Bertoni, evento di livello nazionale che propone una delle migliori selezioni di birrifici provenienti da diverse regioni d’Italia. Un festival dedicato alle birre e alla cultura del bere consapevole con incontri, iniziative, laboratori finalizzati all’approfondimento del tema. Affiancano la manifestazione le cucine di strada selezionate dalla Condotta Slow Food del Marchesato, i prodotti del territorio collegati all’Atlante dei Sapori delle Terre del Monviso e Valli Occitane. Orari: sab. ore 17-01, dom. ore 17-24 Info: tel. 0175.43527, info@cefermento.it, www.cefermento.it.

- A Crissolo si festeggia la Patronale di San Giovanni con tanti eventi organizzati dalla locale Proloco. Nella serata di sabato 22 giugno, alle ore 21 è in programma la festa con il grande falò e balli della tradizione occitana. Chi lo desidera, spiegano gli organizzatori, potrà partecipare vestito con gli antichi costumi. Il giorno seguente, domenica 23 giugno, sin dalle 9 del mattino, e per tutto il giorno, l’isola pedonale di Crissolo ospiterà la tradizionale fiera di San Giovanni con numerose bancarelle e stand di oggetti di artigianato e golosità al cioccolato. Info: www.comune.crissolo.cn.it.

- A Villafalletto torna sabato 22 giugno, il festival "Ruderirock", che si svolgerà nel meraviglioso parco del Maira, situato ai piedi dei ruderi del vecchio castello, sulla sponda dell’omonimo fiume. Dalle 14.30 sono previsti i Ruderilab, laboratori con colori, musica e natura per bambini da 0 a 99 anni e dalle ore 21 live con varie band, tra cui Omar Pedrini, frontman dei Timoria. Ingresso al festival gratuito, disponibile un’area campeggio e servizio bar con food a km 0, birra e cocktail e sarà proposta per cena la grigliata di carne su prenotazione. In caso di pioggia i concerti si svolgeranno al coperto. Per informazioni e aggiornamenti seguire la pagina Facebook: www.facebook.com/ruderirock, scrivere a ruderirock@gmail.com oppure telefonare a Luca 347.3102110. L’evento sarà in concomitanza con i festeggiamenti patronali di San Luigi che prevedono un ricco programma: domenica 23 giugno alle 17, passeggiata non competitiva per grandi e piccini nel parco del Maira, denominata “apericamminando”, con gli “Amici del Maira”, con aperitivo lungo il percorso. Alle 19, appuntamento gastronomico con un tris di “raviole della domenica” (è gradita la prenotazione), seguito, alle 21, dai canti corali de “I birikin”. Info: https://www.comune.villafalletto.cn.it.

- Domenica 23 giugno a Melle ci sarà Super Melle, passeggiata enogastronomica alla scoperta dei luoghi più caratteristici del comune montano e dei prodotti tipici del suo territorio. Sono previste sette tappe per gustare un ricco menù in cui non mancheranno i “Tumin del Mel”. Per cercare di ottimizzare i tempi di attesa e garantire una logistica ottimale è consigliato prenotare chiamando i numeri sotto indicati per conoscere l’ora e il gruppo di partenza. Prenotazioni presso: Comune di Melle 0175 978031 Pro Loco Melle (Maria Adelma Roggero: 3388478525 - adelmaroggero@libero.it) Coloro che invece decideranno di iscriversi direttamente la mattina del 23 giugno al gazebo delle iscrizioni (quindi senza prenotazione telefonica), saranno inseriti nei vari gruppi a seconda della disponibilità di posti ancora liberi e degli orari di partenza dei gruppi ancora disponibili. Il ritrovo per la partenza, a partire dalle 10.00, è nella piazza di fronte all’ala comunale dove si può provvedere all’iscrizione (euro 20,00 per ogni partecipante, mentre gratis i bambini fino a 10 anni). Info: www.comune.melle.cn.it

- Anche in Valle Grana è stata organizzata una passeggiata enogastronomica: domenica 23 giugno torna, per il secondo anno consecutivo, “Un Due Tre... Anduma!”, con tappe tra le borgate di Pradleves e Monterosso Grana. La partenza è prevista per le 9 davanti alla chiesa di Pradleves, rientro alle 16.30 circa. Costo 20 euro (adulti), 12 euro bambini dagli 8 ai 14 anni, gratuito under 8, comprensivo di accompagnatore qualificato, assicurazione, colazione, aperitivo, pranzo (antipasto, primo, secondo, dolce, caffè e digestivo). Prenotazione obbligatoria: Simona, tel. 338-1788444 oppure trattorialeondoro@gmail.com

- Domenica 23 giugno a Caraglio si svolgerà la Festa dell’Aglio Nuovo, manifestazione che prevede la presentazione del nuovo raccolto dell’aglio e la distribuzione dell’aglio ai bambini nati nell’anno 2018; inoltre ci sarà la mostra mercato dei prodotti del territorio, con musica, danze, degustazioni e l'immancabile Falò di S. Giovanni alle 23.00 circa. Sede dell’evento sarà il Piazzale San Giovanni, l’orario è dalle 19 alle 23 circa. Info: tel. 329.2516729, info@insiemepercaraglio.it, www.insiemepercaraglio.it. Nella stessa giornata, sempre a Caraglio è prevista la: “Fiera di primavera e 1^ Sagra della polenta bastarda”, manifestazione dedicata all’artigianato, ai prodotti tipici, a tutte le attività del territorio. Dalle ore 12.30 la prima sagra della polenta “Bastarda”. Ad allietare il pomeriggio in Piazza balli occitani con il gruppo La Meiro dalle 15.00. Info e locandina: www.comune.caraglio.cn.it

- Anche nella frazione San Bartolomeo di Chiusa Pesio, domenica 23 giugno sarà acceso il Falò di San Giovanni; il programma prevede la festa di inizio estate con inizio alle ore 18.00 con i balli occitani, alle 19.30 cena con degustazione di prodotti tipici locali a base di fiori, l’accensione del falò di San Giovanni alle 21.30, l’offerta al fuoco dei vecchi rami di noce e l’offerta dei sogni alle 22.00 con balli e salti attorno al fuoco. Info: tel. 339.6848154 (Ass. Amici Alta Valle Pesio) e www.comune.chiusadipesio.cn.it

- Sabato 22 e domenica 23 giugno l’Associazione Culturale Flamulasca presenterà a Chiusa Pesio “Un viaggio nel tempo”, nell’area verde di Via Mondovì, dove si potrà assistere alla revocazione di scene di vita quotidiana, giochi, attività didattiche, con la possibilità di provare in prima persona i lavori di un tempo. La manifestazione è nata con l’intento di valorizzare e far conoscere le scoperte archeologiche avvenute recentemente a Chiusa Pesio. La manifestazione aprirà sabato alle 14.30 e continuerà fino a tarda notte con musica live non- stop, spettacoli di duelli e battaglie, laboratori per grandi e bambini, lavorazione della ceramica, tiro con l’arco storico, tessitura e filatura. Domenica 23 le attività inizieranno alle 10.00 e proseguiranno fino alle 18.00 con le stesse modalità del sabato. Per tutto il weekend saranno attivi il mercatino hobbistico ed il servizio bar. Info: tel. 0171.734990 (Uff. Turistico), tel. 335.1777793, flamulasca@libero.it e www.comune.chiusapesio.it

- Sabato 22 Festa della birra a Montanera: musica live con i “Deja vu” e a seguire Dj Gasta. Ingresso libero. Presso Piazza Filippi. Domenica 23 “Pasta Party”. Penne gratis per tutti a partire dalle ore 20.00. A seguire musica con Dj Alex. Ingresso libero Presso Piazza Filippi. Info: 339.3029232 e pagina Facebook Proloco Montanera.

La splendida cornice di Piazza Santarosa a Savigliano ospiterà sabato 22 giugno, a partire dalle 21.00, la seconda edizione di Savigliano Fashion Night, evento che mette fianco a fianco i negozi di moda ed accessori con parrucchieri ed estetisti, nell’offrire al pubblico l’immagine della moda e del bello per tutti. Sul palco lungo 20 metri si alterneranno modelli e modelle preselezionati nel corso di specifici eventi tenutisi in alcuni pubblici esercizi della Città. A cura dell’Associazione X Savigliano.

- Per sabato 22 giugno, a Garessio è stata organizzato l’evento “Passeggiando in una notte Romantica”, passeggiata enogastronomica nelle vie del Borgo Medievale. Il percorso prevede delle tappe dove si potranno degustare le prelibatezze locali servite dai migliori chef della valle. L’inizio è previsto dalle 18.30. Info: Ufficio turistico tel. +39 338 7413 198, tel. +39 0174 803 145, turismo@comune.garessio.cn.it, www.comune.garessio.cn.it

- A Bagnasco si festeggia l’arrivo dell’estate con “Open Summer”. Sabato 22 si terrà un torneo di beach volley e alla sera la pro loco preparerà ottimo street food accompagnato da buona birra. Info: pagina Facebook Proloco Bagnasco.

- Domenica 23 giugno la Proloco di Bossolasco proporrà la tradizionale patronale di San Giovanni Battista. con mercatino dell’hobbistica, dell’artigianato e dei prodotti tipici. Alle 17.30 il Teatro del corvo presenterà lo spettacolo Macedonia, in collaborazione con Burattinarte, e alle 19.30 la Proloco servirà la merenda sinoira nel salone Giovanni Falcone in località Col del sole. Alle 21.30 sarà proposto lo spettacolo di cabaret, canzoni e parodie Mezz’ora canonica con Padre Filip (Filippo Bessone), padre York (Azio Citi) e Luca il chierichetto (Luca Occelli).

Festa di paese anche a Diano d’Alba. Sabato 22, dalle ore 20, la Proloco servirà i tajarin, con antipasto e dolce e alle 21 si danza sul ballo a palchetto. Domenica 23 la festa patronale inizierà alle 15 con l’open day del canto offerto dall’associazione Open. Alle 16 si servirà la merenda, con scelta tra pane e salame o pane e Nutella. Alle 16.30 sarà la volta dell’open day del gruppo di ginnastica acrobatica Jungle, che si esibirà sul ballo a palchetto. Alle ore 20 si potrà gustare la pizza e alle 21 si ballerà al ritmo di musica latino-americana. Info: 347-24.69.099 (Monica) o il 347-58.00.294 (Elena), programma www.dianoalba.gov.it

Prosegue nel fine settimana “Castagnito in festa”: sabato 22 si festeggerà con il Mojito party e la pizza in piazza (per le prenotazioni, telefonare al numero 334-31.64.739) e, alle 22, si esibirà la Abcd band, in un concerto a ingresso libero. Domenica 23, per tutta la giornata, si svolgeranno la festa del vino, la sagra dell’agnolotto e la fiera della meccanizzazione agricola, con degustazione di prodotti del paese; dalle 12 alle 24 saranno aperti gli stand enogastronomici. Inoltre, alle 16 si terrà lo spettacolo di magia per bambini con il mago Ito e, alle 21, inizierà la festa della Pro loco con la serata danzante. Le serate enogastronomiche e danzanti si svolgeranno sotto il padiglione coperto. Info: https://www.facebook.com/proloco.castagnito

Si mangia e si beve anche a Carrù, dove fino a domenica verrà ospitata una delle 15 tappe italiane del «Quality Street Food», show cooking a cielo aperto dedicato all’eccellenza enogastronomica preparata al momento e secondo ricette di tradizioni internazionali. La tappa carrucese coinvolgerà una decina di chef di un gruppo più ampio, e si svolgerà a contorno della presenza delle giostre sulla piazza del Mercato. Dietro le quinte due associazioni liguri: «Cuochi Master» di Genova e «Fiori Eventi» di Santo Stefano al Mare. Lo street food sarà servito sabato e domenica dalle 10 alle 23.

- Castelli aperti, escursioni, musica e tradizione

Nell’ambito del programma Castelli aperti 2019 domenica 23 giugno, sarà possibile visitare: il Museo Montagna in Movimento nel Forte Albertino di Vinadio, il Castello di Roddi, la Torre di Barbaresco, il Castello Falletti di Barolo, il Castello di Serralunga d’Alba, il Castello di Mango, il Castello di Sanfrè, il Museo Civico e la Gipsoteca di Savigliano, il borgo e il Castello di Niella Tanaro, il Castello di Rocca de’ Baldi, il Castello dei Marchesi del Carretto di Saliceto, il Castello di Monticello d’Alba, il Castello della Manta, il Castello di Magliano Alfieri, il Castello Reale di Govone, il Castello degli Acaja a Fossano, Palazzo Salmatoris e il Palazzo Gotti di Salerano a Cherasco, il Roccolo di Busca e il Filatoio di Caraglio. Per orari ed altre informazioni, consultare il sito www.castelliaperti.it.

- La Barolo & castles foundation, con Officine zeta, propone “Un giardino da fiaba” per i bambini, chiamati alla scoperta della natura che circonda il castello di Serralunga, tra gli esempi meglio conservati di edificio nobiliare del Trecento. Durante la visita, i bambini saranno coinvolti in un laboratorio interattivo in cui imparare a usare i cinque sensi e scoprire quali segreti misteriosi si nascondono nel giardino. L’appuntamento con “Un giardino da fiaba” è per sabato 22 giugno, alle ore 16; l’età consigliata è dai cinque ai dieci anni. Per informazioni telefonare allo 0173-38.66.97.

- Al Castello di Grinzane Cavour, nell’ambito dei festeggiamenti per la ricorrenza dei 5 anni del riconoscimento Unesco, il Parco Culturale Langhe Monferrato e Roero e Alba Music Festival presentano la XIII edizione di Suoni dalle Colline: sabato 22 giugno, a partire dalle ore 22, il concerto “Buon Compleanno Unesco”, un viaggio emozionante e spettacolare sulle note delle “quattro stagioni” di Vivaldi. Dalle ore 21 degustazione dei prodotti “filiera corta nel Castello Unesco” e alle ore 23 si festeggia il Compleanno con la Grande Torta Unesco brindando con l’Asti DOCG. Info e conferma della presenza: www.castellogrinzane.com

- A Nucetto domenica 23 giugno dalle ore 16.00 ci sarà un concerto al Castello che si raggiungerà a piedi con partenza a gruppi dal Parco Gurei.Alle ore 18.00 nei locali della ex Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano si potrà assistere al concerto degli allievi e dei professori del Civico Istituto Musicale "Carlo Marenco" di Ceva.Al termine, nel parco del Castello verrà servito l'aperitivo. Sarà attivato anche il servizio navetta sempre con partenza dal Parco Gurei. Info: +39 0174 74112 - +39 348 9030 224 Mail circolopolisportivo@libero.it

- Sono state organizzate altre interessanti iniziative nei Castelli di Monticello d’Alba con Roero Mon Amour (info: www.roerodimonticello.it/event.html) e nel castello della Manta (info: www.fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta/eventi).

- A Bosia, domenica 23 giugno, alle 16.30, ci sarà la cerimonia di consegna del Premio Ancalau, torneo delle idee dei giovani, vetrina delle eccellenze enogastronomiche ed artigianali dell’Alta Langa. Il Premio è un riconoscimento volto a premiare i piccoli negozi “di paese” che hanno saputo resistere allo spopolamento e alla congiuntura economica dimostrando “spirito ancalau”. La giornata prenderà inizio dal mattino allo sferisterio dove verrà scoperto il murales di due campioni del “Balon”, a seguire un convegno sui terrazzamenti di pietra con relatori di fama come Paolo Pejrone, Giorgetto Giugiaro e Oscar Farinetti; nel corso della giornata mostre, enogastronomia e musica. Alle 18.00 merenda sinoira. Info: +39.0173.854125 ancalau@libero.it https://www.facebook.com/premioancalau/

- Sabato 22 giugno prosegue a Bra, nel parco della Zizzola, Artico Festival, manifestazione che propone una line-up da grande evento, con incontri pomeridiani, dj set, mostre e una ricercata selezione di street-food. Animeranno la serata Giorgio Poi, Any Other e gli Avanzi di Balera; l’apertura dei concerti è affidata a due talenti piemontesi emergenti: Nebbiolo e il rapper cuneese Shame. Confermata anche per questa edizione l’area mostre, dedicata all’illustrazione, alla foto e al fumetto e non mancheranno eventi e attività pomeridiane. A partire da quest’anno si amplia ulteriormente l’area dedicata allo street food, attivo fin dal pomeriggio. Info e biglietti: www.turismoinbra.it www.articofestival.it Facebook: Artico Festival

- A Marene, per domenica 23 giugno è stato organizzato “I tesori delle campagne”, un itinerario cicloturistico alla scoperta dei tesori più suggestivi immersi nel verde: quest’anno la comitiva visiterà la Torretta di Montemaggiore, ricordo romantico di un antico castello medievale con vista sulle Langhe, l’intatto borgo della Salza e la Cappella dell’Assunta in località di Mondini. Ad ogni tappa programmata i partecipanti avranno l’occasione di assistere ad una visita guidata ai monumenti. Durante la biciclettata i volontari distribuiranno acqua a tutti e alla tappa della Salza verrà offerto un piccolo rinfresco. Al termine della ciclo-escursione è previsto un aperitivo all’interno del Parco Galvagno. Il ritrovo è previsto davanti alla Biblioteca alle ore 14.00. Info: 0172.743936 oppure contattando i volontari sui canali Facebook ed Instagram della BiblioMarene.

- Ad Ormea, la festa del Corpus Domini, la principale del paese, è caratterizzata da un’antica processione che si svolge sotto un soffitto di ghirlande di maggiociondolo. Questa particolare infiorata costituisce l’unicità di questa tradizione religiosa antichissima. Sabato 22 giugno, alle ore 21.00 concerto della Corpo Bandistico Alta Val Tanaro in Piazza San Martino e domenica, dopo la S.S. Messa delle 10.30 seguirà la Solenne Processione; dalle ore 16.00 musica itinerante e alle ore 22.00 Spettacolo Pirotecnico. Per tutto il periodo è presente il Luna Park antistante la Stazione Ferroviaria. Info: Comune di Ormea tel. +39 0174 391 101 turismo@comune.ormea.cn.it

- Tutti gli anni, in occasione della festa del Corpus Domini, a Trezzo Tinella si torna indietro nel tempo, a quando le donne stendevano dai balconi le lenzuola per la processione. Domenica 23 giugno, alle 16.30, verrà celebrata la Messa; a seguire il Santissimo sarà portato in processione lungo la via principale del paese, su un tappeto di petali di fiori, sparsi dai bambini, con i fedeli che indosseranno i costumi delle varie congregazioni (Figlie di Maria, Umiliate, Battuti, Luigini). Per l’occasione, le signore del paese esporranno lungo la strada lenzuola, copriletti, federe e asciugamani, impreziositi dai ricami. Una mostra a cielo aperto delle belle cose di un tempo, che ogni anno crea una suggestiva atmosfera nel piccolo paese langarolo.

- Per sabato 22 giugno è prevista l’escursione “Le lucciole sul sentiero del Cuculo. Tra il Solstizio estivo e la notte di San Giovanni”, passeggiata molto panoramica da Frazione Tre Cunei di Albaretto della Torre ad Arguello. Ritrovo in Frazione Tre Cunei alle ore 18.30. Costo: 10 €. info: +39.339.6575703 - +39.333.4663388 www.terrealte.cn.it info@terrealte.cn.it

- Domenica 23 giugno è stata programmata “Da Feisoglio a Niella Belbo: alla scoperta dei gioielli delle Alte Colline”, escursione panoramica tra la Valle Bormida e la Valle Belbo. Partenza alle ore 10.00 da Feisoglio. Costo di partecipazione: 10 €. +39.339.6575703 - +39.333.4663388 www.terrealte.cn.it info@terrealte.cn.it

- Iniziative solidali

- Domenica 23 giugno dalle ore 19 l’Associazione Noi4you e l”Altro Baladin” organizzano una serata di beneficenza con apericena al ritmo di musica anni ’50 a cura del Dj Michele e l’esibizione del gruppo “Street Boogie”. L’evento si svolgerà presso “l’Altro Baladin” in Viale degli Angeli, nel più bel parco della città di Cuneo. Parte dell’incasso della serata servirà a sostenere le iniziative e i progetti dello sportello Noi4You, che ha come obiettivo quello di aiutare le donne e tutti coloro che subiscono violenze. Su ogni aperitivo di domenica, dalle ore 19:00, l’Altro Baladin devolverà 2 euro in beneficenza allo Sportello cuneese. Info: https://www.facebook.com/noi4youcuneo

- Sabato 22 giugno per il settantesimo compleanno di Emmaus, il movimento fondato a Parigi dall’Abbé Pierre, si tiene a Cuneo e a Boves la consueta vendita straordinaria del mercatino organizzato dalla comunità di Emmaus di Boves. Il ricavato sarà destinato a sostenere le iniziative di solidarietà messe in cantiere da Emmaus Internazionale. La vendita si terrà sia a Boves nella sede Emmaus di Mellana (dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30), sia nei locali del negozio Emmaus di Cuneo, in via Dronero 6/A (solo al pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30) Sabato 22 giugno a partire dalle ore 20, in piazza Pertinace ad Alba, andrà in scena la seconda edizione di “Piero Live”, una serata in famiglia con buon cibo e buona musica organizzata dagli amici di Piero Laratore, albese prematuramente scomparso nel 2013 per leucemia. La partecipazione alla serata è libera e gratuita. L’evento rientra anche tra le iniziative organizzate dai sostenitori dell’Ail per raccogliere fondi e promuovere l’attenzione e l’informazione sulla cura delle malattie del sangue. Sul palco di piazza Pertinace si alterneranno alcune giovani band con Luca, figlio quattordicenne di Piero, che con sua la chitarra si unirà agli amici in questa allegra occasione per ricordare il papà. Info: www.ail.cuneo.it

- Si svolgerà domenica 23 giugno a Bra, con inizio alle 16.30, la merenda sinoira di solidarietà, organizzata per aiutare i frati cappuccini di Capo Verde, che acquisteranno materiali didattici per i figli delle famiglie povere di Antao. L’appuntamento è nell’area verde del centro di incontro di San Michele. Ricco il menù, con bevande incluse; prenotazioni al numero 329-22.66.086 (Tiziana).

Iniziativa solidale anche a Rodello con un momento di condivisione per aiutare la ricerca e fare qualcosa di concreto per gli altri: l’iniziativa è organizzata per domenica 23 giugno dall’associazione Colora la tua vita, nata per ricordare Denise Gallesio, una ragazza di Benevello morta alcuni anni fa a causa della fibrosi cistica. L’appuntamento è al ristorante Il faro, a Rodello. Il costo della cena è di 25 euro. La prenotazione è obbligatoria telefonando ad Annalisa (333-75.16.093) o a Serena (339-84.61.087). Il ricavato del pranzo sarà devoluto a due sodalizi che operano sul territorio: SportAbili e l’associazione appena nata Ama.leIqsec2.

- A Feisoglio la “Festa sotto il pero” sarà un’occasione per ritrovarsi nel ricordo di Marco Abrigo, scomparso in un incidente stradale, apprezzato anche come dj con il nome di “Marco mix”. L’appuntamento è sabato 22 giugno dalle 20 con la pizza in piazza accompagnata da musica dal vivo con i “John Deer”. A seguire sarà la volta degli amici colleghi di Marco che suoneranno la sua musica preferita. Il ricavato della discoteca sarà devoluto in beneficenza.