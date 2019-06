Quel pastel brutto di Rua Augusta (un pastiche fra C.E.Gadda e F.Pessoa)

Raggiungere la zona di Belém e snobbare lo sfarzo manuelino del Mosteiro dos Jerònimos (augh!) per avventurarsi nel Museu Collecςão Berardo, incuriositi dalla collezione d’ arte moderna, ma solo dopo aver oziato fra i sentieri dei giardini antistanti il Tago con le monumentali fontane che spruzzano in aria torri d’acqua da venti metri.

Le scatole Brillo di Andy Warhol, il quadro parlante di Man Ray, la Venere di Milo in International blue Klein e il sensuale taglio di Fontana introducono il mitico telefono con astice di Dalì mentre la fame monta nel silenzio ovattato delle sale ricordandoci la frase con cui Kerouac concludeva i suoi diari giovanili: “ non entro più nei musei, so già cosa ci trovo.”

L’obbligatoria sosta al Pão Pão Queijo Queijo dove un sandwich al salmone profondo come la tasca quadrimensionale di Doraemon più che fermarci lo stomaco ce lo serra, ci libera in strada con un paio di Super Bock trangugiate per impedire al proverbiale pesce di risalire la corrente. E il nostro stomaco.

E lì, a due passi dall’arte istituzionale vigilata da funicelle rosse e da energumeni in smoking, restare a bocca aperta di fronte al procione di Bordalo II, vero e proprio eroe della street art lisbonese.

La capitale portoghese ha decorato le ferite del regime di Salazar con murales e installazioni, azulejos rivisti e opere tridimensionali, in parte per denunciare la decadenza architettonica che convive coi fasti del centro storico, in parte per un’urgenza espressiva che non sopravvive al microclima degli atelier e, come un pesce rosso in una bolla d’acqua portata ad ebollizione, schizza fuori sporcando di colori i fatiscenti palazzi e gli edifici franati su se stessi.

Bordalo II (classe 1987) coi suoi “big trash animals” costruiti con materiali di scarto riciclati, critica il consumismo sfrenato sagomando giganteschi mammiferi in 3D con lamiere ondulate o elettrodomestici abbandonati nella spazzatura, il tutto per riprodurre la Natura attraverso ciò che la distrugge; la corruttibilità dei suoi bassorilievi fa di lui più un attivista che uno scultore e come per l’ape, la scimmia o la volpe, rampicanti e edere infestano il manufatto riprendendo possesso della loro vita biologica attraverso la rappresentazione artificiale.

Sedere di fronte al procione gigante di Bordalo II col naso a terrazzo decorato di fiori e i grandi occhi metallizzati di stupore che ci interrogano con l’inane passività d’una Marina Abramovic, quindi finire la birra e indirizzarsi verso l’ultimo avamposto della gloria portoghese: la torre di Belém.

Chiudere gli occhi al vento salmastro che conduce le voci degli istruttori di wind-surf cercando di immaginare quel luogo nel 1500, dopo la conquista del Marocco e l’impresa commerciale di Vasco da Gama, quando forzieri d’oro e bastimenti carichi di spezie gremivano il Tago e il Portogallo si spartiva l’orbe terracqueo con la Spagna al punto da indurre il Papa a intervenire nel 1494 per calmierare il dissidio, cercare di immaginare gli odori di quel mondo sospeso sull’acqua come un sogno, vivace e imprendibile come un riflesso, rovinoso e buio come una tempesta, vincolato a una fede indiscussa nella vita eterna e al tempo stesso proteso verso una modernità che avrebbe scardinato il vecchio sistema tolemaico facendolo rotolare lontano dal suo asse come un mappamondo.

Rientrare in Rua Augusta (piacevolmente ebbri) per l’appuntamento col nostro amico Pepè in una delle più importanti pasticcerie della città e lì fermarsi non per la consueta fila di turisti all’elevador di Santa Sophia ma per un drappello di curiosi tenuti a bada dalla polizia.

“Che succede Pepè?”

“Una terribile disgrazia a dire il vero.”

Cinereo in viso e privo del consueto distacco il nostro amico sembra aver smarrito del tutto il suo stoicismo.

“Vuoi dirmi cos’è accaduto?”, insistere allarmati.

“Ci penserà Ingravão”.

“E chi è?”

“Il detective Don Francisco Ingravão, italo-portoghese, comandato alla mobile di Lisbona. È un mio amico e a breve ci raggiungerà per un aperitivo. Risponderà lui a tutte le tue domande. È un brav’uomo e parla un ottimo italiano, anche se un po’ ampolloso.”

Un uomo, fischiato dalla folla, penetra nell’auto della polizia cintato al collo da un agente visibilmente sconvolto mentre il suo superiore, favorito per grado all’abbigliamento borghese, ci fa strada dopo un cenno di saluto a Pepè e una gelida stretta di mano al sottoscritto.

“Don Ciccio”.

“Pepè.”

Pochi minuti dopo sediamo in un bar fra scatolette di sardine e formaggi mentre un condizionatore a pale scandisce il tempo del pigro pomeriggio estivo. Attraverso il calice di vino il pingue detective sembra un impiegato del ministero stremato dalle otto ore sindacali ma quando gli occhi lievemente strabici si posano su di noi dobbiamo abbassare i nostri per soggezione.

“Vi racconterò la storia ma devo essere certo che niente di quanto dirò finirà in pasto a quegli avvoltoi là fuori.”

“Parola.”

“Croce sul cuore.” Sguardo risentito del detective.

“Don Ciccio scherzavo. Promesso.”

“Io non scherzo dall’89. Pepè tu conosci Ortiz e Santiago vero?”

“Certo. I due più grandi pasticceri di Lisbona. Perché Santiago è stato arrestato? L’ho visto poco fa.”

“Si tratta d’una vicenda molto complicata. Devi sapere che i due artigiani fanno parte d’una Società Gastronomica di cui sono ovviamente i principali animatori e nell’appuntamento semestrale di quest’anno Santiago ha lanciato una sfida a Ortiz che com’è noto non perde occasione per umiliarlo in pubblico affermando che i suoi dolci, e in particolar modo i pasteis de nata, sono i migliori della città. Stando a quel che ci ha riferito il consigliere e stenografo della seduta, Santiago si è improvvisamente alzato in piedi e con voce tremante ha dichiarato:“ Io ti sfido. Fra un mese da oggi ci ritroveremo qui e i membri di questa rispettabile società gusteranno i nostri pasteis de nata e tu dovrai ammettere davanti a tutti che i miei hanno il ripieno più dolce che tu abbia mai assaggiato, anzi che contengono la cosa più dolce della tua vita e che nutrirtene è stata al tempo stesso la cosa più amara della tua intera esistenza.” Ortiz ha naturalmente accettato e Santiago (un Santiago preda d’una rabbia convulsa, stando ai presenti) si è allontanato sbattendo la porta.”

Osservare Don Ciccio piluccare con aristocratica lentezza un’aringa dalla lingua di latta arrotolata quindi portarsela alla bocca roteando gli occhi fessi nella consumata pratica della ghiottoneria.

“E quindi?” Pepè, quasi saltando in piedi.

“Santiago, a differenza di Ortiz, è di radici molto povere: suo padre faceva il fornaio e il nonno il robivecchi”, (le dita dell’investigatore che vanno a tormentare i baffetti con studiata lentezza quasi a provocare la furia del nostro amico), “così il nostro aspirante pasticcere ha iniziato la gavetta a Belém e gli esordi non sono stati dei più facili. Nel frattempo Ortiz può assecondare la propria vocazione grazie alle notarili fortune paterne e sposa la giovane Gelsomina, anche lei povera come Santiago.”

“La bellissima Donna Gelsomina. Lo è tutt’ora, immagino da giovane.”

“Adesso facciamo un deciso salto temporale” (altra aringa portata liturgicamente alle labbra, altro sbuffo di Pepè), “ un mese fa proprio Donna Gelsomina ha denunciato la scomparsa della figlia Dolores ma l’agente in servizio, vedendo che in pochi anni questa era la terza identica denuncia della famiglia Ortiz ha liquidato la faccenda come una bravata o una fuitina d’amore, come dite voi in Italia. Ovviamente ho provveduto personalmente ad allontanare tale agente da qualsiasi ruolo di responsabilità per i prossimi trent’anni almeno.”

“Don Ciccio noi apprezziamo il suo amore per i dettagli ma com’è noto la fretta è un’ottima consigliera e lei sembra saltare di fado in frasca …”

“I tuoi proverbi sbagliati non mi seducono Pepè ma sto arrivando al punto, anzi ai punti, perché ogni crimine è un tappeto annodato dalle infinite dita dell’animo umano: quando ieri sera Santiago e Ortiz hanno dato il via alla propria sfida il secondo pasticcere ha notato che il primo aveva farcito i suoi pasteis con carne macinata e spezie, una trovata davvero singolare, e che sotto il proprio piatto c’era una busta chiusa ma preso dal demone della competizione ha ignorato la missiva divorando i dolci salati dell’antagonista, trovandoli tra l’altro squisiti come tutti i commensali. I quali non hanno avuto alcun dubbio nel decretare Santiago vincitore unanime della competizione. È a quel punto che Ortiz, più per stizza che per curiosità, ha aperto la lettera.”

Altra aringa piluccata dall’investigatore.

“E …?”, Pepè, ormai paonazzo in volto.

“Dentro c’era una lettera in cui, con una grafia ben nota al povero Ortiz, si dichiarava di voler chiamare il recente frutto del loro amore clandestino Dolores come sua nonna. La missiva, firmata Gelsomina, era indirizzata a Santiago. Una lettera di venti anni prima.”

“Mah, io non ci sto capendo niente.”

“Neanche io all’inizio mio caro e buon Pepè ma poi ho fatto ricerche e mangiato bacalhau con alcune simpatiche vecchiette e ho scoperto che Donna Gelsomina Ortiz, prima di sposarsi, è nata e vissuta nello stesso quartiere di Santiago, anzi proprio nello stessa via e allora il quadro mi è subito diventato chiaro. Ovviamente aspettiamo i risultati della Scientifica ma i testimoni della cena hanno già confermato la mia teoria.”

“Don Ciccio ci racconti l’epilogo della serata, la prego,” esalare esausti.

“Ortiz tiene la lettera fra le mani tremanti mentre Santiago, folle e trionfante, esclama: “ Ho chiamato questi pasteis “vinganςa” perché il loro ripieno è parte di me e della donna che mi hai rubato molto tempo fa. Questa è la mia vendetta. Ora dimmi se non hai appena mangiato la cosa più dolce della tua vita. E se farlo non è stata la cosa più amara della tua intera esistenza.”

“Mi viene da vomitare”, (Pepè verde in viso).

“Le ha dato in pasto sua figlia dopo averla rapita”.

“Si. E prima di congedarsi ha dichiarato: “il segreto dell’alta pasticceria è la mescolanza di dolce e amaro. Ogni vendetta è dolce solo se il palato della vittima ne ha condiviso il gusto prima di soccombere ad essa.”