L'arte di Marzia Mellano protagonista a Sale San Giovanni presso la chiesa dei Battuti

Nuovo importante evento per la pittrice fossanese Marzia Mellano che il prossimo fine settimana sarà protagonista di una mostra personale allestita sabato 29 e domenica 30 giugno a Sale San Giovanni.



La mostra si svolgerà nell'ambito della XXII Fiera Regionale “Non solo erbe” promossa dal Comune di Sale San Giovanni e dalla locale Pro Loco, e si terrà presso la Chiesa dei Battuti: la Rassegna sarà aperta al pubblico al sabato dalle ore 10 alle 24 e la domenica dalle ore 9 alle 19 con ingresso libero. La pittrice fossanese Marzia Mellano sarà presente entrambe le giornate per accogliere e incontrare i visitatori.



La mostra verrà inaugurata sabato mattina alle ore 10 con la partecipazione dell'artista e degli organizzatori della Pro Loco e del Comune di Sale S.Giovanni.



Per Marzia Mellano si tratta della prima esposizione a Sale S.Giovanni, ma negli scorsi anni era già stata protagonista nelle Langhe con alcune mostre ed altre iniziative d'arte a Niella Tanaro.



La mostra presenterà oltre una cinquantina di quadri di Marzia Mellano, tutti realizzati con la tecnica dell'acquerello, in cui la pittrice di Fossano è particolarmente abile: da sottolineare che circa la metà delle opere è assolutamente inedita e realizzata dall'artista fossanese appositamente per la rassegna di Sale S.Giovanni: in particolare, Marzia Mellano ha raffigurato alcuni degli scorci e dei paesaggi più suggestivi del paese dell'alta Langa, come la fioritura della lavanda, e alcuni dei mestieri e delle attività agricole e artigianali tradizionali, come la raccolta dell' “Enkir”, la particolare qualità di grano coltivata a Sale S.Giovanni.



A completare l'esposizione una serie di opere tra le più significative della collezione di Marzia Mellano e che ripercorrono la sua carriera artistica: alcuni di questi quadri hanno ricevuto premi e riconoscimenti in importanti concorsi di pittura e sono stati apprezzati in importanti mostre nella Granda ed oltre.



Ospite speciale della mostra sarò il pittore Leonat Shestani che esporrà 5/6 quadri ad olio anche questi realizzarti appositamente per la mostra di Sale S.Giovanni e dedicati ai suoi luoghi e scorci più suggestivi.



"Ringrazio l'Amministrazione Comunale di Sale San Giovanni" - sottolinea Marzia Mellano - in particolare il sindaco Costantino Germone, e la Pro Loco di Sale S.Giovanni per avermi scelta e per avermi dato l'opportunità di far conoscere la mia pittura nell'ambito di questa fiera che è uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per il paese delle Langhe".



L'ingresso alla mostra è libero.



Per contattare l'artista inviare un email all'indirizzo: marziamellano@gmail.com