Vacanza, modalità offline

Con l’arrivo dell’estate arriva anche il momento delle tanto attese vacanze, è tempo di riposo e i ritmi e la routine quotidiana cambiano. Fino a qui tutto normale: basta partire e rilassarsi per ricaricare le energie in vista di un nuovo anno di lavoro, ma alcuni studi americani hanno scoperto che il 75% dei lavoratori non riesce a godere appieno il periodo delle ferie.

Molto spesso i giorni di ferie non vengono totalmente sfruttati, l’impiegato medio usa solo la metà dei giorni che ha a disposizione e anche chi li usa tutti in realtà resta in contatto con l’ufficio tramite mail o telefonate, il 61% degli intervistati per questa ricerca ha riportato di continuare a lavorare durante le vacanze. Vero, questo studio riguarda la popolazione americana, non ho trovato uno studio italiano su questo argomento, ma quante volte capita di controllare le mail del lavoro durante un weekend fuori porta o di rispondere a telefonate di lavoro durate le vacanze? Le ragioni per cui ci si sente in dovere di restare in contatto con l’ufficio riguardano la paura di rimanere indietro con le cose da fare, di perdere la promozione sperata o il lavoro stesso. Le ragioni sono dunque legate all' ansia ed alla difficoltà di gestione di essa.