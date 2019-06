Mirabilia: ecco il programma di giovedì 27 giugno

Ha preso il via ieri ieri il Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival 2019, inaugurato a Fossano e aBusca dai sindaci Dario Tallone e Marco Gallo. A Busca nella prima serata, nello chapiteau in piazza Mariano, il pubblico ha potuto assistere a due spettacoli con alto tasso di emozione come Intro del Balletto di Roma curato dal giovane coreografo di orgine cuneese Costanzo Martini e all’anteprima Italiana di So-Ham di una strabiliante bravissima Vanessa Pahud, richiamata sul palco per tre volte con applausi scroscianti.



Ed ecco il programma di domani, giovedì 27 giugno

Ill Festival si aprirà al Castello degli Acaja di Fossano con The Trash Project in collaborazione con Sogno in Granda Fossano Lab. Al laboratorio potranno partecipare tutti gli interessati dalle 09:00 alle 13:00 e poi dalle 15:00 alle 18:00.



Il 27 giugno sarà anche il momento di alcune creazioni di danza site-specific. Si partirà alla Sala Danza del Comune di Busca, in via Cavour 28, dove dalle 11:00 alle 14:00 Roberto Torres terrà una masterclass rivolta a danzatori professionisti e studenti di danza.



Alle ore 17:00 (con repliche alle 18:00, alle 19:00 e alle 20:00) al Palazzo La Tour di Costigliole di Saluzzo Veduta di Michele di Stefano della compagnia MK, in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni. Il pubblico vivrà la performance in cuffia, la veduta urbana verrà trasformata dall’ascolto in un luogo galleggiante tra il presente e il possibile: una modalità alternativa di abitare i luoghi più prestigiosi del panorama dei Beni Culturali Italiani. L’ingresso è riservato a un pubblico dai 12 anni in su (costo del biglietto €10,00).



Alle 17:30 e poi alle 19:30 EgriBiancoDanza ricostruirà il suo Fuga in uno spazio meraviglioso, misterioso e affascinante: le Cave di Alabastro di Busca. Sarà uno spettacolo dedicato a un pubblico ristretto, dotato di calzature adatte al luogo. Caschetti, torce e corde verranno fornite in collaborazione con il Comune di Busca e il CEGAT. L’ingresso è riservato a un pubblico dai 12 anni in su (costo del biglietto €10,00).



In collaborazione con Alba Film Festival, alle 18.00 al cinema Lux di Busca, si terrà l’evento Assurdi, grotteschi, esagerati, anche amabili - Divagazioni (quasi) filosofiche in ordine sparso su un’umanità scomposta, una proiezione di sequenze editate da film di varia natura e autori, a volte irriverenti, a volte riflessivi, comici o tragici, su vari disagi e condizioni esistenziali, con personaggi spesso non ben integrati nella società. Ogni sequenza sarà preceduta da un’introduzione del critico cinematografico e presidente di Alba Film Festival Pier Mario Mignone. L’ingresso è riservato a un pubblico dai 12 anni in su.



Sempre a Busca, alle ore 20:00 il Teatro Civico ospiterà lo spettacolo Krisi di Michele Cremaschi, un progetto sviluppato con il bando “Ora! Linguaggi contemporanei, produzioni innovative”. Ingresso riservato a un pubblico dai 12 anni in su (costo del biglietto € 10,00).



Alle ore 21:10 si potrà assistere allo spettacolo in anteprima italiana Adoro, della coppia di clown CIA ALTA GAMA in piazza della Rossa.



L’ultimo spettacolo della giornata sarà alle ore 22:10 nello chapiteau in piazza Mariano a Busca. Si tratta di Minuetti di Fabbrica C, uno dei principali lavori di circo contemporaneo d’Italia, innovativo e complesso, sorprendente e folle, che mette in discussione con ironia ed intelligenza la stessa percezione temporale dello spettatore, e con essa anche i suoi modelli sociali più profondi. L’ingresso riservato a un pubblico dai 12 anni in su (costo del biglietto € 18,00).



A seguire nella stessa location alle ore 23:15 FABBRICA C organizzerà il dj set After C.



Durante tutta la giornata saranno disponibili navette di collegamento tra Fossano e Busca.

Per info: www.festivalmirabilia.it

Biglietteria a Busca: piazza della Rossa.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili su: www.liveticket.it/festivalmirabilia