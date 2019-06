A Torresina il cinema si guarda all'aperto: "Cine per la Terra" ospite della rassegna "Appuntamenti nei boschi"

O per darsi appuntamento in uno dei boschi di castagni più famosi della Langa, a Monterotondo, tra i comuni di Torresina ed Igliano. Per chi ancora non sapesse dove si trova, è sufficiente percorrere la strada Pedaggera 661 in direzione Murazzano-Montezemolo e svoltare per Ceva. Fatti alcuni chilometri, si trova un bivio sulla destra con i cartelli “Appuntamento nei boschi” e “Torresina”: occorre prendere la stradina in salita che porta al paese. Dopo le prime case si incontra un secondo cartello “Appuntamento nei boschi” che invita a proseguire, girando di nuovo a destra. per circa un chilometro fino alla bella pietra di langa posta come segnale d’ingresso all’area boschiva di Monterotondo.