Giornata di passione per i pendolari piemontesi, lettera aperta a Cirio e Gabusi: "Senza un buon TPL non funzionerà bene neanche la TAV"

I problemi occorsi ieri sera, dal guasto alle motrici, a quello delle infrastrutture causate dal caldo fuori norma, agli investimenti incidentali e ritardi causati da mancata composizione equipaggio, possono anche starci, se presi singolarmente, ma ieri sera, per la famosa legge di Murphy, sono successe tutte contemporaneamente.

Bella sfortuna dirà qualcuno, ma a parer nostro è comunque figlia di altre cause cui si potrebbe metter mano, ad esempio i guasti alle motrici o mancato funzionamento degli impianti di condizionamento nelle carrozze non è solo colpa del caldo ma anche dello stato del materiale rotabile, se vecchio è molto più probabile che si guasti, necessiterebbe quindi una più rapida revisione o, ancora meglio sostituzione di quello vecchio ma circolante, con materiale nuovo.

I guasti alle infrastrutture probabilmente sarebbero minori se vi fosse una manutenzione più accurata andando, dove e se possibile, coibentazione delle parti sensibili a caldo o freddo.

Sulla tratta Fossano-Centallo-Cuneo luogo dell'investimento di un povero capriolo, se la linea fosse raddoppiata probabilmente vi sarebbe stato solo un rallentamento, stessa cosa vale in caso con incrocio con treni merci o treni in ritardo.

Questa opera sta aspettando da circa 35 anni e forse più di essere realizzata, ma continua a rimanere solo nel taccuino delle cose da fare. Infine il tasto dolente dell'informazione, anche ieri sera essa è stata carente e aggiungerei anche confusionaria. Ad esempio i viaggiatori che erano sul treno RV 10125 delle 18,55, treno composto da cinque carrozze e tutte calde, è stato bloccato alla stazione di Trofarello per il blocco della linea per blackout del sistema circolazione, i viaggiatori sono stati trasbordati su altro treno poiché non si sapeva se sarebbe ripartito, poi alcuni sono risaliti poi di nuovo scesi... poi effettivamente il treno è ripartito, il problema è che in tutta questa confusione l'informazione deve essere chiara e puntuale, se il trasbordo è necessario tutti i passeggeri devono essere messi in grado di capire la situazione. Una cosa similare è successa anche sul RV 10217 delle 19,25 partito alle 20,44 per mancanza del capotreno, era così difficile dire che sarebbe arrivato con il treno 10138 in arrivo da Savona?