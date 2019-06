A tu per tu con l'attrice teatrale Margherita Fumero al Caffè Letterario di Bra

Lo sguardo serafico, che trasmette energia e dolcezza, i capelli rossi e lisci con cui tutti hanno imparato a conoscerla ai tempi del Drive In nel prototipo di moglie del “povero” Enrico Beruschi o nel telefilm cult degli anni ‘80 Classe di ferro, Margherita Fumero è una grande attrice teatrale, interprete versatile, che ha fatto del palcoscenico il suo habitat.

Settantuno anni, eppure la vedi recitare, ballare, correre in teatro, come in tv e pensi ne abbia la metà.

Più eclettica, consapevole e forte di quando ha iniziato una carriera da storia dello spettacolo.

Il temperamento vulcanico è placato dai suoi stessi occhi azzurri e dal suo amore smisurato per il pubblico, che la aiuta a perpetuare il successo, che lei ha così faticosamente raggiunto.

La sua sincerità è disarmante, diretta e intensa, senza mai rinunciare a una calda gentilezza nei confronti dei miei bambini che la interrogano curiosi. Nel fondo della voce e del suo eterno sorriso raccoglie ancora frammenti di ricordi luccicanti e basta il nome di Macario per catturare l’attenzione di tutti, ovunque.

È la prima volta che la vedo, ma è come se ci conoscessimo da sempre.

Alla fine, più che un’intervista, è uno scambio prezioso di emozioni e pensieri, espressi ad alta voce.

Che cosa ti ha portato ad intraprendere questa carriera?

“Fu un’esperienza che ho vissuto quand’ero piccola e che mi lasciò a bocca aperta. Andai da Racconigi a Torino per assistere a uno spettacolo di varietà. Quelle luci, il boa, sono immagini che mi sono entrate dentro e ancora adesso, a pensarci, mi suscitano un’emozione incredibile. Quando sono uscita, mi sono subito detta: da grande lavorerò nello spettacolo! Ho cominciato desiderando di fare la ballerina e mia madre mi fece frequentare la scuola di ballo. Tuttavia, rimasi delusa, perché di me si diceva che servivo a fare numero ed ero lasciata costantemente dietro le altre compagne. Abbandonato definitivamente il sogno di diventare ballerina, tentai l’avventura di cantante e andai a Castrocaro per partecipare al famoso festival, che promuove i giovani cantanti. Fui bocciata, ma in quell’occasione, seppur deludente, scoccò una scintilla. Qualcuno mi insinuò l’idea di fare l’attrice. E così, eccomi qua!”.

Osservandoti, dai l'idea di essere una donna d'altri tempi. Tu come ti senti?

“Di altri tempi sicuramente, perché sono passati talmente tanti anni! Battute a parte, mi sento bene, insegno ai ragazzi e sono abituata a stare con i giovani. A loro dico sempre che nulla viene regalato, bisogna studiare, essere preparati e pronti a saper cogliere la fortuna, che da sola, comunque, non basta. Ci vogliono anche carattere e abnegazione. Che significa continuare a lavorare anche quando stai male. Ricordo che a Fossano andai in scena con quaranta di febbre. C’era il teatro tutto esaurito e non avevo altra scelta. Ma siccome si tratta del mestiere più bello del mondo, che fai volentieri e con il cuore, il sacrificio non ti pesa e sublima”.

Che cosa ha significato lavorare al fianco di Macario? Che uomo e che artista era?

“A Macario ho voluto un bene dell’anima. È stato il mio secondo papà, mi ha insegnato tutto e se ho un piccolo rimorso è forse quello di non avergli fatto capire il bene che gli ho voluto. Se non ci sono riuscita era perché non volevo sembrare la classica, tra virgolette, lecchina. Mi conforta però il fatto che i suoi figli abbiano riconosciuto in loro padre la consapevolezza di quel profondo affetto che provavo. Sono felice, perché, per me, parlare di Macario è come parlare di mio papà”.

C’è qualcosa che avresti voluto dire a Macario che non gli hai detto?

“Tra noi c’era un ottimo dialogo e tuttora, alla fine di uno spettacolo, dentro di me chiedo sempre: Commendatore, come sono andata? Le sarei piaciuta? E mi do anche la risposta, immaginando lui che mi dice: «Sì, sì!». E quindi sono contenta”.

Che cosa ti dà il teatro?

“Il teatro dà tutto. Io sono una persona timida e prima di entrare in scena ho una paura folle, mi faccio tante domande e quasi desidererei essere seduta in platea a godermi lo show con gli altri spettatori. Poi, quando si alza il sipario, senti come un brivido e l’affetto del pubblico ti dà tutta la carica che serve”.

…e la tv?

“La tv mi piace molto. Sul canale Alice sta andando in onda una trasmissione dal titolo Cucina e nobiltà dove interpreto un ruolo che mi diverte moltissimo: aiutante cuoca e governante del castello di Pralormo. Ho ricevuto anche molte soddisfazioni dal programma Camera Cafè. Devo dire che con la tv c’è un approccio diverso con il pubblico, rispetto alle altre forme di spettacolo. L’attore che fa cinema è visto quasi con riverenza, mentre in teatro la gente si avvicina, ti bussa al camerino e ti rivolge i complimenti, manifestandoti un calore immediato. Ma solo dopo che sei stato in tv, le persone ti salutano cordialmente e molto più confidenzialmente. Ciò si spiega con il fatto che la tv mi conduce a casa della gente non come attrice, ma come amica di famiglia”.

Che cosa preferisci tra cinema, teatro e tv?

“Tutto! Perché mi piace sempre mettermi in discussione e tentare cose nuove. Parlando di piccolo schermo, ho avuto la fortuna di fare Drive In, un programma che ha cambiato il modo di fare televisione, così come lo è stato Camera Cafè. Il cinema, invece, mi ha condotta persino in America e mi ha trasmesso grandi emozioni, come la possibilità di lavorare a fianco di Tomas Milian”.

Che cosa desideri che provi il pubblico che viene a teatro a guardarti?

“Penso che in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, trascorrere due ore di serenità, dimenticando i propri guai, sia terapeutico. Qualche tempo fa, alcune ragazze mi hanno scritto su facebook dicendomi che, dopo aver assistito allo spettacolo, sono tornate a casa sempre sorridendo. E forse il giorno dopo vedono anche la vita in modo diverso”.

Sei abituata al sorriso. Ha paura delle lacrime, Margherita?

“No. E la cosa strana è che io piango anche quando sono felice. Ho la commozione facile. Pensa che in un’occasione, al teatro Alfieri, avevamo avuto un successo così strepitoso che il pubblico si è proiettato verso di noi sul palco per congratularsi e stringerci la mano. Mi è venuto da piangere e una persona, che era seduta nella penultima fila della galleria, mi ha poi scritto dicendomi che la mia emozione era arrivata fino lì”.

Oggi, i giovani sono convinti che basta un’apparizione in tv per diventare famosi.

“Purtroppo non sanno che il mondo dello spettacolo non è sempre rose e fiori. Ricordo che mio papà era in fin di vita quando mi chiamarono per una trasmissione televisiva in Emilia Romagna. All’inizio risposi che non avrei potuto partecipare per ovvi motivi, ma dalla produzione continuarono a insistere, tanto che mio padre capì l’oggetto della discussione. E, proprio lui, che tutta la vita mi aveva sempre ripetuto che ero io a dover scegliere cosa fare e cosa non fare, mi disse: «Margherita, questo lavoro l’hai scelto tu, nessuno ti ha obbligata e non puoi farlo solo quando sei allegra e tutto va bene, sarebbe troppo facile». Così sono andata e ho fatto il mio dovere. Ho dato il massimo, come è giusto che sia nei confronti del pubblico che paga il biglietto”.

Che cos’è la felicità?

“È sapersi accontentare. Perché la felicità è fatta di piccole cose. Non è rappresentata dal possesso di denaro o auto di lusso. Felicità è magari camminare, guardare un tramonto e la natura che ci circonda, sentendosi avvolgere dalla serenità”.

Che cosa ti fa star bene?

“Circondarmi di gente positiva. A mio parere, ognuno di noi emana dell’energia. Se questa energia è positiva il nostro essere la capta e si sente bene. Mentre, anche una sola persona negativa è sufficiente a trasmetterti malessere”.

Se potessi tornare indietro, che cosa consiglieresti a Margherita?

“Nulla e rifarei tutto ciò che ho fatto. Spero di vivere il più a lungo possibile, ma se chiudessi gli occhi domani posso dire di aver realizzato quello che volevo e morirei serena”.

Ti trovi mai a fare bilanci e progetti?

“No, perché preferisco vivere alla giornata. Ho avuto molte soddisfazioni che mi hanno permesso di realizzarmi nella vita. Questo mi basta per essere pienamente felice”.

Nella tua vita che cosa c'è al primo posto?

“La famiglia e gli amici, quelli veri, che non ho mai dimenticato. Poi, grazie a facebook, sto ritrovando anche molte compagne della scuola elementare con le quali ho nuovamente il piacere di relazionarmi”.

Hai ancora un sogno nel cassetto?

"Cantare al Festival di Sanremo. È un sogno che forse non si realizzerà più, ma almeno posso dire di aver recitato al teatro Ariston".

C’è qualcosa che dobbiamo ancora aspettarci da te per il futuro?

“Io spero che ci sia sempre qualcosa nel mio futuro professionale. A volte mi sembra di prendermi in giro, perché faccio così tanti progetti che forse non bastano gli anni che ho davanti per realizzarli tutti. Ma, a questo proposito, mi viene in mente l’adagio del poeta americano Langston Hughes, che recita: Tieniti attaccato ai sogni, perché la vita senza sogni è un uccello con ali spezzate che non può volare”.