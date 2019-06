Ad Alba si festeggia la conclusione dell'anno sociale del Rotary: a Cà del Lupo summit delle attività svolte

Tra i service più significativi dell’anno rotariano sono stati menzionati il memorial Salvino Camera a supporto dell’ospedale di Wamba (Kenya), il service Interclub con i Rotary Canale-Roero e Bra per l’acquisto di un pulmino destinato all’attività di un’associazione che si occupa di diversamente abili, il progetto di sensibilizzazione per combattere lo spreco alimentare. Il Rotary Alba ha poi promosso altre iniziative in favore della cittadinanza e dei bambini, come le conferenze Pronti ad agire, insieme possiamo, ma anche il premio musicale Caffa-Righetti, nonché i Children Music Laboratory. In ambito distrettuale il club si è distinto per la partecipazione a un progetto di Global Grant, mentre per il programma End Polio Now ha promosso la corsa dell’amicizia, memorial Coppo oltre a una gara di golf interclub con Bra, Canale-Roero, Canelli-Nizza Monferrato. In ambito internazionale il club è stato coinvolto nel service Action straw of life per l’acquisto di cannule per la potabilizzazione dell’acqua in Mali. Nel complessivo dei service, l’erogazione dei finanziamenti ha raggiunto una cifra di circa 15.500 euro.