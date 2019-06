Mirabilia: gli spettacoli di domenica 30 giugno a Busca

Alle ore 10:45 ai giardini comunali parco della Resistenza lo spettacolo di Santosh Dolimano “Io e il mio mondo per aria” riservato a un pubblico dai 3 ai 12 anni. Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 11:30 nella stessa location “I burattoni” della compagnia La casa degli gnomi. Lo spettacolo è riservato a un pubblico dai 3 ai 12 anni. Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 12:15 la compagnia Faber Teatro porterà il suo “Stabat mater” al santuario di Valmala. La compagnia torinese esplora sonorità e atmosfere del grande edificio religioso con un interessante lavoro tra movimento, teatro e canto a cappella. Ingresso gratuito riservato a un pubblico dai 12 anni in su.



Dalle ore 16:00 alle ore 21 in piazza Santa Maria la “Piazza dei Balocchi” della compagnia di teatro urbano Microcirco. Ingresso a offerta libera.



Dalle ore 16 alle ore 19:30 ai giardini comunali parco della Resistenza lo spettacolo “Artefuac elementi in gioco” di Snodo Culturale riservato a un pubblico dai 3 ai 12 anni. Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 16 ai giardini comunali parco della Resistenza l la Casa degli Gnomi ai giardini comunali parco della Resistenza in un laboratorio di burattini dedicato a bambini dai 3 ai 12 anni. Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 16 in via Umberto I la street performance dei taiwanesi “Thunar Circus”. Ingresso gratuito.



Alle ore 16:30 ai giardini comunali parco della Resistenza laboratorio di giocoleria di “Santosh Dolimano” dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni. Ingresso gratuito.



Alle ore 16:30 sul sagrato della parrocchia Maria Vergine Assunta la compagnia Begheré in scena con “Rendez-vous!”. Ingresso gratuito.



Alle ore 16:45 in via Umberto I The Legendary Straniero porterà “Trashman Blues”. Ingresso gratuito.



Alle ore 16:45 in piazza Santa Maria la performance di danza acrobatica “Diversity is wealth” della compagnia francese Surprise Effect. Ingresso gratuito.





Alle ore 17 al Teatro Civico la compagnia Unterwasser in “Maze”, live performance di teatro fisico, oggetti e ombre nella quale sculture e corpi tridimensionali saranno proiettati costruendo una storia toccante. Costo del biglietto € 5,00.



Alle ore 17 in via Umberto I la compagnia Acque Fonde lo spettacolo “Barabba Gulasch”: una fanfara di 7 elementi che suona musica italiana ampiamente contaminata da sonorità balcaniche. Lorenzo Baronchelli in “Body Guard”. Ingresso gratuito.



Alle ore 17 giardini comunali parco della Resistenza lo spettacolo “Il gatto dagli stivali” del Teatrino dell’Erba Matta per bambini dai 3 ai 12 anni. Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 17:30 in piazza della Rossa “La festa più grande del mondo” organizzata da Dimidimitri. Ingresso Gratuito.



Alle ore 17:30 in via Umberto I il quartetto di musicisti “Son de la Rue”. Ingresso gratuito.



Alle ore 17:30 in piazza Santa Maria il Faber Teatro Torino con “Il grande piano”, animazione didattica e spettacolo di danza musicale unico in Europa. Ingresso gratuito.



Alle ore 18 in via Umberto I il flash mob “The dog project – The final dog walk” di Tom Campbell, in cui cento cani di cartapesta invadono e trasformano lo spazio pubblico. Ingresso gratuito.



Alle ore 18:30 nello chapiteau in scena, in prima italiana, lo sfarzoso “Younak” degli slovacchi Novvy Cirkus con attori e acrobati e un nutrito gruppo di musicisti in scena in uno dei maggiori spettacoli di circo in Europa. Costo del biglietto € 20,00.



Alle ore 18:30 sul sagrato della parrocchia Maria Vergine Assunta la compagnia Begheré in scena con “Rendez-vous!”. Ingresso gratuito.



Alle ore 18:30 in via Umberto I la street performance dei taiwanesi “Thunar Circus”. Ingresso gratuito.



Alle ore 19 in piazza della Rossa lo spettacolo “T.N.T. Show” della compagnia Skapigliati Street, mirabolante performance di tre atleti pronti a mettersi in gioco e reinterpretare i canoni della ginnastica moderna. Ingresso gratuito.



Alle ore 19 ai giardini comunali parco della Resistenza “Io e il mio mondo per aria” di Santosh Dolimano per bambini dai 3 ai 12 anni Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 19 in via Umberto I The Legendary Straniero con ”Trashman Blues”. Ingresso gratuito.



Alle ore 19 in piazza Santa Maria il Faber Teatro Torino ne “Il grande piano”, animazione didattica e spettacolo di danza musicale unico in Europa. Ingresso gratuito.



Alle ore 19:15 al Teatro Civico lo spettacolo scritto da Dario Benedetto “Walking Dad. Nato sotto il segno dei gamberi”, dedicato ai giovani genitori, soprattutto ai padri. Costo del biglietto € 5,00.



Alle ore 19:45 “I burattoni” della compagnia La casa degli gnomi. Lo spettacolo è riservato a un pubblico dai 3 ai 12 anni. Costo del biglietto € 2,00.



Alle ore 20:30 in piazza Santa Maria il Faber Teatro Torino porterà “Il grande piano”, animazione didattica e spettacolo di danza musicale unico in Europa. Ingresso gratuito.



Alle ore 20:30 in piazza della Rossa la compagnia francese Surprise Effect nella performance di danza acrobatica “Diversity is wealth”. Ingresso gratuito.



Alle ore 21:15 in piazza della Rossa lo spettacolo “T.N.T. Show” della compagnia Skapigliati Street, mirabolante performance di tre atleti pronti a mettersi in gioco e reinterpretare i canoni della ginnastica moderna. Ingresso gratuito.



Alle ore 21:30 Giorgia Goldolini sul palcoscenico del Teatro Civico con il suo “La felicità è uno schiaffo”, spettacolo sulla felicità, sulle piccole cose importanti. Ingresso riservato a un pubblico dai 12 anni in su. Costo del biglietto € 5,00.



Alle ore 23 nello chapiteau “Meet the artists party”, il concerto conclusivo del Festival Mirabilia con il quartetto Son de la Rue e la fanfara Barabba Gulasch.



Alle ore 23:30 nello chapiteau spettacolo “Cabaret Sauvage – The Final Show” con la regia di Riccardo Massidda. Costo del biglietto € 10,00.



Lo chapiteau è in piazza Fratelli Mariano, la partenza dell’autobus con spettacolo a bordo è in via Carletto Michelis, nello slargo delle scuole (orari di partenza per Fossano: 16:45/17:45/18:45/19:45) , la biglietteria è in piazza della Rossa.